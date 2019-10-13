【10.13罷買】示威者沙田堵路　警落車即擎槍　

網民發起「18區開花」行動，在各區大型商場聚集，表示對《禁蒙面法》不滿，爭取落實民間五大訴求。下午三時，多區起衝突，氣氛轉趨緊張。其中在沙田，示威者在沙田洗鐵站內掉雜物落路軌，又在新城市廣場「裝修」，商店被破壞。有示威者又轉到大埔公路沙田段堵路，有警員到場後一度擎槍，指向示威者，但未有開槍。示威者及後四散，警員離去。 入夜後，示威者轉到大圍站破壞，又火燒中國銀行及中國工商銀行。港鐵下午六時多宣佈，列車不停東鐵線沙田站。

下午五時，示威者開始在沙田新城市與中央公園對出堵路。在源禾路及担杆莆街交界，示威者用從新城市內餐廳搬來的桌椅設置路障，其後離去。

半小時後，有示威者在新城市對出、大埔公路沙田段高速公路，用單車、雪糕筒、膠欄等雜物堵路。三名警員剛好乘警車到場，當時有人向警員投擲雜物，一名交通警下車後從槍袋取出槍，並一度指向示威者方向約五秒，要求示威者離開。現場所見，警員與示威者相隔一個半人高的石屎路壆，未見明顯及即時生命威脅。示威者其後四散，該名警員將槍放回槍袋，取出警棍，和其他警員驅散示威者及清除路障。警員之後登上警車離去。

下午五時，沙田鄉事會路有警車被汽油彈擊中。

由於設有路障，巴士無法進入新城市廣場巴士站。示威者之後轉到沙田正街設路障，十分鐘後，防暴警進入沙田站內，示威者於站外連城廣場向內噴滅火筒。港鐵在下午六時多宣佈，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車將不停東鐵線沙田站等多個車站。

沙田站被破壞，港鐵之後宣佈列車不停該站。（陳浩然攝）

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新城市和平聚集 變「裝修」堵路

市民在下午兩時開始在新城市廣場中庭靜坐聚集，有人叫口號，氣氛平靜，大部分商店仍照常營業。接近三時，有示威者一度在港鐵沙田站往紅磡方向路軌扔雜物，港鐵職員到場清理。之後十五分鐘內，沙田站內三個通往商場的出口落鐵閘，站內商舖落門，但該站仍然運作。

約下午三時半，示威者離開新城市，有百多名示威者沿城門河往大圍方向前進，亦有示威者往車公廟方向行走，但遭警察前後包抄。示威者打算與文禮閣城門河畔約十名警察正面衝突，在距離警察約數十米外，警察施放三枚催淚彈，事前無預警，示威者及後散去。

而在新城市，美心集團旗下食肆潮庭遭毀壞，玻璃被打破，餐桌、餐具等被打爛。有示威者去到電訊設備商華為專門店破壞。而好運中心的元氣壽司店玻璃門窗亦被打破，店內的桌椅、收銀機、廚房裝備均被破壞。