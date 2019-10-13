【10.13罷買】中學生涉刑毀被捕　最細15歲　兩校長到警署了解　

網民發起「18區開花」行動，在各區大型商場聚集，表達對《禁蒙面法》不滿等訴求。多區聚集之後演變成衝突，有示威者堵路、縱火、又「裝修」商店。警方在多區驅散，拘捕多人。 其中在粉嶺，有二十六涉刑事毀壞被捕，北區區議員指大部分人是中學生，年紀最輕只得15歲。目前仍有三人未有家屬到場，只有不到一半人已初步錄取口供，預計今晚未能保釋。當區五間學校教職員，包括三間學校校長先後到場了解，其中基督教香港信義會心誠中學校長撐枴杖帶腳傷到場，已獲警放行入內與被捕學生見面。入夜後，仍有六十人在上水警署外聲援被捕人士。 攝影：余睿菁、李穎霖

二十六人今日下午在粉嶺中心被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕。北區議員陳旭明指，據了解當中大部分人僅中學三四年級，年紀最細只得15歲、就讀中二，但無法掌握全部被捕人士的實際年齡。他又引述警方聲稱，有人在追捕期間受傷，但只是輕微擦傷。被捕消息傳出後，約五、六十市民到上水警署聲援被捕人士，氣氛平靜。

直至晚上10時，當區五間中學教職員先後到警署了解，包括基督教香港信義會心誠中學、東華三院李嘉誠中學、保良局馬錦明中學、東華三院甲寅年總理中學及宣道會陳朱素華紀念中學。當中，保良局馬錦明中學、宣道會陳朱素華紀念中學及基督教香港信義會心誠中學校長親身到場。

基督教香港信義會心誠中學校長更撐枴杖帶腳傷到場，要求與學生見面。陳旭明指，正常程序下校長無法與被捕人士見面，校方與警方斡旋一段時間後，校長獲准入內見被該校捕學生。他又引述校長指，被捕學生「冇穿冇爛」，幸未有嚴重受傷。而保良局馬錦明中學、宣道會陳朱素華紀念中學校長亦已入警署，但未知能否見到學生。據了解，其他學校老師仍未能與學生見面。

每當警車從警署駛出，聲援人群上前包圍警車看有沒有被捕人士在內，車內警員站起身用盾擋遮擋拍攝。

陳旭明又表示，26人全部已接觸律師，３人未有家屬到場，10人在律師陪同下初步錄取口供。律師指被捕人未有嚴重受傷，但要待大埔重案組錄取詳細口供，估計今晚未能保釋。目前上水警署報案室落閘，大批家屬及學校老師到場在閘外等消息。而在場聚集人士不時指罵警員，每當警車從警署駛出，人群則上前包圍警車看有沒有被捕人士在內，又用手機拍照及打燈照入車內。據現場消息指：仍有一人未確認身份。