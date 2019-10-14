【10.13罷買】直擊元朗白衣男　持疑似伸縮警棍打爛八達通機逃走

網民昨日（13日）號召「18區開花」，全港多區爆發示威活動，其中元朗大馬路的輕鐵站再次遭受破壞。晚上有形迹可疑的白衣男子，突然手持懷疑伸縮警棍猛打一部八達通機，行徑惹起現場人士懷疑，白衣男事後將疑似伸縮警棍放入褲袋，竄入後巷左穿左拐，相當機警。記者追前查問其身份時，該男子更一度意圖衝前，及至發現記者鏡頭後轉身逃跑。

晚上8時起，示威者聚集元朗大馬路，大批防暴警員於大馬路設防線及戒備。大馬路有交通燈被噴黑。防暴警一度截查多名市民，其後一度舉黑旗，並於大馬路推進。

形迹可疑 惹現場人士懷疑

接近晚上10時，防暴警一度撤退，示威者再次在大棠路和谷亭街堵路，其間有兩名形迹可疑的白衣男靠近輕鐵大棠路站，當中一名戴口罩男子舉起雨傘，替另一名沒戴口罩的男子掩護，該名沒戴口罩男子取出疑似伸縮警棍，奮力猛打一部八達通機，「砰砰」聲巨響引起現場人士注意，不消十秒，八達通機被打到「甩皮甩骨」，該名男子身型魁梧。

兩名白衣男在破壞設施後分頭逃跑，其中一名沒戴口罩的男子十分機警，他先穿越後巷，進入一間便利店，之後再繞到另一條街逃去。香港01記者上前查問為何會持有疑似伸縮警棍及其身份時，該名男子意圖衝前，當發現鏡頭後立即轉身逃跑，行徑惹現場人士懷疑。