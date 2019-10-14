【10.13衝突】NOW新聞台車長疑中布袋彈被扣查　投訴遭警棍打頭

今日（14日）凌晨1時半，旺角警署傳出槍聲，一名NOW新聞台的採訪車車長欲駛走採訪車時，疑中布袋彈受傷！據了解，當時該名車長已表明身份，惟警員仍將其雙手以索帶綁起，並於凌晨四時，終獲救護車將他由警署送院治理。

受傷採訪車車長送院治理。(陳永武攝)

NOW新聞台車長疑中布袋彈 約兩小時後始獲送院

凌晨1時半，據悉旺角警署有槍聲傳出，一名NOW新聞台的採訪車車長，立即走向其停泊在太子道西與通菜街交界、近警署對開的採訪車，打算將車駛走。

期間現場再有槍聲傳出，車長立即跌在地上用手掩住頭部。惟有防暴警員立即從警署衝出，並將該名車長雙手用索帶綁住，押入警署。該車長據知已即時表明身份，惟未有警員理會。直至約凌晨4時，該名車長終於由救護車從警署送往廣華醫院治理，他抵院時清醒，額頭、手及腳受傷。

事發後，多名防暴警員阻止NOW新聞台記者、以及其他記者靠近NOW採訪車，並用強光電筒照向記者及鏡頭、再用盾牌及長槍驅趕，有警員更以胡棣噴劑指向在場記者。約15分鐘後防暴警員撤入警署內。

車長右下巴骨裂 警署內遭警棍毆打

根據NOW新聞台報道，該台車長懷疑後腦位置中布袋彈受傷，及後NOW新聞台攝影師上前表明為同事，但被多及名防暴警員驅趕；該名車長報稱後腦中彈受傷腫起，右下巴骨裂、前額亦受傷。NOW新聞台今午再發新聞補充，該名外判車長指在警署受到暴力對待，該名車長報稱身上至少有9處明顯傷痕，包括額頭、兩邊手肘、兩邊腳內側關節、手掌及右邊面下顎位置，而於X光照片中顯示右邊面下顎位置有骨裂，需要接受手術。該名車長表示，部份傷勢於警署內造成，當時有數名警員將他帶往樓梯，數名警員將他的面部按在牆上，用警棍打向他的頭、手及腳，其間該名車長曾多次向警員表明為本台員工。

現場消息稱，開槍事件前，據悉有人曾在通菜街一面的警署外牆擲汽油彈，但暫未知是否與此事有關。現時暫能未證實該名車長是否已被捕。