【油塘女浮屍】半百學生街坊到校悼念　促校方公開CCTV證警方說法

上月中旬（9月22日）一名香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍油塘海面，引起公眾關注事件是否與反修例活動有關。今日事主所屬的學校有學生再辦悼念活動，至上午10時約半百學生及市民到場，希望校方可於12點半前交出閉路電視等證物，證實警方說法。

設計大道悼念活動 要求校方12點半前回應

今日（14日）香港知專設計學院學生再發起於設計大道的悼念活動，要求校方於今日12點半前交出證物，證實警方於記者會的說法。至今早十時許，設計大道有約50名參加者在場，玻璃牆上仍貼有紙鶴及悼念字句，地面有黑底白字的「奠」字。有上班族、街坊及學生到長櫈前鞠躬及送上鮮花，其後有數名黑衣人於地面點上白蠟燭。

黃先生及吳同學到場悼念陳同學。（陳康智攝） 到場悼念陳同學 望校方交出證據 黃先生，自己並非香港知專設計學院學生，今天特意到場悼念陳同學；而吳同學表示則表示，自己為香港知專設計學院學生，但亦不認識陳同學。兩人又表示質疑警方說法，希望校方可交出閉路電視等證物以供證明，又希望如有目撃過程的人士可提供協助；兩人同表示今日身穿黑衣同場，為抗議《蒙面法》。

街坊陳小姐表示，希望「可以得到真相」；另外她又認為，現時警方「唔濫捕」情況嚴重，導致人心惶惶。另一名街坊尹小姐則表示，自己有氣管問題，經常需要帶口罩，長時間需食藥物，認為撤回修例卻又帶出另一個法例，她又續指，「如果救人既醫護都成日比佢（警方）濫捕，的確好離譜」。

有人到場悼念。（陳康智攝）

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警方指死因無可疑 事主未被捕

上月22日，香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍於油塘海面，事件引起大眾公關，懷疑其死因與參與反修例示威有關。警方及後於記者會中表示，已進行解剖，並調查CCTV及事主乘車記錄，屍體並沒有表面、可疑傷痕，亦沒有性侵跡象，警方與家人了解後，確認事主的死亡與其背景無可疑。

另外，警方又表示根據學校閉路電視所見，曾見事主於9月19日晚上將個人財物放於校園後，赤腳步向海濱公園；警方又確認事主於反修例的活動中，未有被拘捕。