【10.13遊行】多區衝突6人嚴重仍留醫　遭鎅頸警員右頸有明顯傷口

網民昨日發起18區「罷鷲」遍地開花示威行動，多區爆發激烈警民衝突，多人受傷。根據醫管局數字，昨日共有73人受傷送院，截至今早7時半，仍有6名傷者情況嚴重。昨日亦有多名警員受傷，包括一名警員於處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被人以利器從後割頸，涉事警員右頸有明顯傷口。

昨日多區爆發警民衝突，73人受傷送院。（資料圖片）

醫管局數字顯示，昨日各區示威中，共有73人受傷，包括54男19女，年齡介乎14至73歲，他們被送往14間公立醫院治理。截至今早7時半，有五男一女情況嚴重，分別留醫明愛醫院、廣華醫院及屯門醫院。其餘傷者有32人傷勢穩定，5人情況不明，其餘30人經已出院。

今凌晨1時半，旺角警署對開有槍聲傳出，一名NOW新聞台的採訪車車長，往太子道西與通菜街交界、近警署對開取回採訪車時，現場再有槍聲傳出，車長疑頭部中布彈袋，跌倒在地上用手掩住頭部，惟警方未有即時將車長送院，反而將他雙手用索帶綁住帶入警署，至約凌晨4時，車長始由救護車從警署送往廣華醫院治理。

警員右頸有明顯傷口。(WhatsApp圖片)

昨日示威中，亦發生多宗警員受襲事件，觀塘有警員處理「刑事毀壞」案件時被刺傷後頸。昨午5時半，有警員於港鐵觀塘站處理一宗「刑事毀壞」案件時，疑被人以利器從後割頸，警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。據了解，警員右頸位置被割傷，傷口裂開，有圖片見到右頸有明顯傷口。