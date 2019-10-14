【10.13遊行】遭鎅頸警員仍留醫ICU　警以「意圖謀殺」罪拘捕兇徒

網民昨日發起18區「罷鷲」遍地開花示威行動，多區爆發激烈警民衝突，多人受傷。根據醫管局數字，昨日共有79人受傷送院，截至今午2時半，仍有兩名傷者情況嚴重。昨日亦有多名警員受傷，包括一名警員於處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被人以利器從後割頸，涉事警員右頸有明顯傷口。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，以「意圖謀殺」罪拘捕涉割傷警員的人士。

昨日多區爆發警民衝突，79人受傷送院。（資料圖片）

醫管局數字顯示，昨日各區示威中，共有79人受傷，包括59男20女，他們被送往14間公立醫院治理。截至今午2時半，有兩男情況嚴重，留醫廣華醫院。其餘傷者有38人傷勢穩定，39人經已出院。

遭鎅頸警員右頸位置有3至4厘米傷口

警方今日於記者會表示，過去周末，共有12名警務人員受傷，包括一名警員於觀塘被人以利器襲擊頸部，右頸位置有3至4厘米傷口，傷及頸靜脈及神經線，經手術後已駁回，他目前在深切治療部留醫。

警以「意圖謀殺」罪拘捕涉割傷警員的人士

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，以「意圖謀殺」罪拘捕涉割傷警員的人士，但最終會否以「傷人」罪名告上法庭，須與律政處商討。李指，兩罪名的分別在於施襲時是否有意圖「攞佢命」，要經調查才能確定。李強調，無論落案控意圖謀殺或傷人罪，在侵害人身條例第十七條，最高刑罰均為終身監禁。

警員右頸有明顯傷口。(WhatsApp圖片)

昨日示威中，亦發生多宗警員受襲事件，觀塘有警員處理「刑事毀壞」案件時被刺傷後頸。昨午5時半，有警員於港鐵觀塘站處理一宗「刑事毀壞」案件時，疑被人以利器從後割頸，警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。據了解，警員右頸位置被割傷，傷口裂開，有圖片見到右頸有明顯傷口。另外，昨日將軍澳有兩名警員被襲擊，其中一人後腦、面部及四肢有多處1至4厘米傷口，準備進行手術，另一警員後腦縫6針，已出院。

鄧炳強：用利器襲擊頸部，是可致命襲擊

警務處副處長（行動）鄧炳強今日於記者會上表示，昨日警員在觀塘處理刑毀案件時，遭暴徒近距離用利器襲擊頸部，是可致命襲擊。鄧又指，昨晚將軍澳有兩名便衣警被打至頭破血流，旺角有人意圖搶槍，起飛腳踢警員頭部，對此感非常憤怒，警方絕不姑息一切襲警行為。就上述三宗案件，目前已拘捕四男。

警方以意圖謀殺拘捕涉割傷警員的人士。（資料圖片）