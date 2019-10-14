【警方記者會．直播】警澄清NOW車長無被捕：基於安全理由帶署

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【1635】鄧炳強總結表示，大肆破壞及放火的人，不是示威者，而是暴徒，是罪犯，破壞傷人行為是暴力犯罪行為，其行為等同黑社會行為同樣卑劣，訴諸暴力，打手無寸鐵的人，對眼唔順眼，逆意思的人就打，對不滿他們、講出事實、盡忠責守的保安員滅聲，包括恐嚇、網上欺凌、宣稱搞屋企人、令他們無生意做、鼓動破壞商店等。暴徒又怕警方拘捕，用假新聞、抹黑警隊、煸動仇警情緒、離間市民和警隊及政府部門的關係、針對警員家屬起底，強調不會令警隊退縮，只會更加團結一致，更有決心保護市民，市民如繼續縱容姑息，暴徒只會變本加厲，呼籲市民不要參與非法活動，如遇罪案立即報警，遇警出勤不要阻礙執法、包圍，應盡快離開現場。

【1625】警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由上周五至周日，警方於行動中共拘捕201人，包括146名男子及55名女子，年齡介乎14至62歲，涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面物品等。

江永祥稱，昨日葵青警區人員根據情報，派便衣人員於港鐵葵芳站一帶巡邏，至下午3時半，同事發現十數名穿黑亡、蒙面的人士在葵涌廣場聚集，於是作出觀察，期後他們進入廣場內一零食店內，進行大肆破壞及搗亂，同事立即上前表明身份，拘捕7名人士，涉嫌刑事毀壞，當中包括三男四女，年齡介乎13至53歲，當中有6名人士為學生，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。

昨日下午4時許，有人報案指，粉嶺花都廣場有大批穿黑衣蒙面暴徒，破壞一間銀行，警方派人追捕，大批暴徒走入一露天停車場，警拘留了20男6女，年齡介乎13至27歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、藏有工具可作非法用途等，案件中有18人為學生。若有學生被誤導，以為上述行為為裝修或裝飾，江永祥重申，上述兩宗案件的行為都是犯法，屬刑事毀壞。警方會繼續主動出擊，打擊犯法行為。

法庭檢控方面，一名28歲男子被檢控，涉嫌9月14日於九龍灣淘大商場襲擊兩名女子及一名男子，涉嫌罪名包括傷人、非法集絡、襲擊導致他人身體傷害，於今午在觀塘法院提堂。

江永祥表示，10月12日周六警方使用了兩發橡膠彈、兩發布袋彈；而昨日警方使用8發催淚彈、八發橡膠彈、二十四發布袋彈、及七發海綿彈。

過去周末，共有12名警務人員受傷，包括一名警員於觀塘被人以利器襲擊頸部，右頸位置有3至4厘米傷口，傷及頸靜脈及神經線,經手術後已駁回。將軍澳兩名警員被襲擊，其中一人後腦、琊部及四肢有多處1至4厘米傷口，準備進行手術，另一警員後腦縫6針，已出院。

江永祥澄清，警方於周六晚上9時發現有人在旺角太子道西及彌敦道交界非法集結，並懷疑以鐳射光線照射旺角警署內的警務人員。人員在現場拘捕3名年齡介乎14至32歲男子，其中包括一名32歲精神上無行為能力人士，警員將他帶回警署見值日官，有報稱是會障及展示相關證件，當中並沒有發出「守護咭」，哣方有安排合適成年人陪貼進行調查，有律師陪同下錄口供，及及時送他去醫院。

周日晚上6時半，有五名休班人士於開工前相約食飯，見到唐明街十字路口有人設路障，一名示威者手持汽油彈，休班警立即上前制止，及制服5名人士，涉嫌藏有攻擊性武器。

【1615】爆炸品處理課警司李展超表示，昨晚八時左右，在彌敦道及快富街交界路中一個花槽發生一宗爆炸案件，爆炸品處理課人員奉召到場作調查搜證，經初步調查及現場人員證供，證實曾發生爆炸，在發生前有一個示威者設下的路障，有防暴警剛到場作出清理，當防暴下車到約10至15米距離的路障作清理，短時間在花槽發出爆炸巨響。根據警車車CAM截圖，爆炸發生在一輛警車旁，炸彈擺放在金行與警車中門一個花槽。現場檢證所以，當時使用一個RCIED搖控土製炸彈裝置，作搖控的是一個手提電話，牽涉一個自製作置及自製高性能炸藥，這類型裝置所使用的戰述及所涉的炸藥品與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同，所有炸彈包括自製炸彈，引爆時的威力及方向是無差別，任何人在現場包括警員、市民、記者及公眾人士都受到傷害。整個事件是使用爆炸品的升級行動，意圖只有一個就是意圖殺死及嚴重傷害現場警員。

【1605】警務處副處長（行動）鄧炳強開場發言，批評示威者周末的暴行形同罪犯，行為針對警隊、市民，對此感到憤怒，指「暴徒」瘋狂破壞城市、襲擊市民及警員，長時間持續性有暴動罪案發生，形容是「暴亂情況」。鄧稱暴徒出發點是想針對警員「攞命」，如昨日有警員被利器割頸，更首次發現土製炸彈，行為同罪犯及騙徒相比，是更邪惡，超越市民可接受範圍。

鄧又表示，警方昨在旺角首次發現有人製造及使用以手提電話遙距控制的炸彈，炸彈當時在警車不足兩米距離內爆炸，有理由相信是針對警員，批評行為不負責任且兇殘，定必盡力調查，緝捕歸案。

昨日警員在觀塘處理刑毀案件時，遭暴徒近距離用利器襲擊頸部，是可致命襲擊，警方曾籲記者切勿零距離貼近警方防線，事件顯示警方如不同所有人，包括記者保持距離，施襲者可以埋身襲擊，因為任何人不要與警方貼近，否則可能會採用適當驅散武力，如噴射胡椒噴劑，保持距離，提醒記者不要夾在警員與示威者之間。

鄧又指，昨晚將軍澳有兩名便衣警被打至頭破血流，旺角有人意圖搶槍，起飛腳踢警員頭部，對此感非常憤怒，警方絕不姑息一切襲警行為，就上述三宗案件，目前已拘捕四男。

而「暴徒」自製汽油彈亦成為慣常手法，昨日沙田有人向警車掟汽油彈，車身陷入火海，當時車內有警員，隔離亦有其他無辜市民，如燒着油缸爆炸，後果不堪切想；昨晚旺角警署外，有人在十多秒內向警署投逾20枚汽油彈，是風狂襲擊，喪失理性，目無法紀。

「暴徒」又會向「睇唔順眼的人」殘酷對待，「市民係咪仲要啞忍？」，亦強行截停及檢查市民私人物品，「邊個唔聽話就打，噴油」，更向傳媒施擊，向傳媒機構地方掟汽油彈，根本是想向報道惡行的人滅聲。

「暴徒」亦向港鐵放火，路軌掟雜物，毀信號系統，而在周六，更在九龍塘，荔枝角站出口掟汽油彈，這種孤狼性襲擊令人擔憂；他們又四處毀交通燈，政府大樓，傷健設施，商店，銀行，食店，不顧餐廳還有食客，在門外放火。警方強調會果斷執法，採取更針對性措略，如靈活調配資源，快速應變，預先埋伏等，正如昨日在葵涌當場拘七人刑毀，警告罪犯「唔好心存僥倖，以為蒙面就為所欲為」。

過去周末，網民再次發起18區遍地開花示威行動，抗爭者在多區進行堵路及投擲汽油彈，防暴警到場驅散，雙方爆發衝突。昨日，警方於荃灣、屯門、旺角等發放催淚彈、海綿彈等，大埔有單位窗戶玻璃疑遭布袋彈射爆。而示威者在多區縱火、毀壞中資商店等，警方拘捕多人，Now 新聞採訪車車長疑中布袋彈，頭部受傷，他雙手一度被防暴警以索帶綁住。Now新聞今日發聲明，引述車長報稱，他在警署內遭到警員暴力對待，包括有人將他的面按在牆上，用警棍打頭、手及腳，期間他多次表明為Now新聞員工。Now新聞強烈譴責警方濫用暴力，促請警方徹底調查。

昨日示威中，亦發生多宗警員受襲事件，觀塘有警員處理「刑事毀壞」案件時被刺傷後頸；將軍澳有示威者裝扮的警員被識穿身份後，被示威者圍困及襲擊。昨日亦發生多宗「私了」事件，其中昨晚旺角一名紅衣男子疑以玻璃樽襲擊他人，被大批示威者「私了」，最後由警員護送離開。

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科署理總警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及爆炸品處理課警司李展超，今日（14日）下午會見記者。