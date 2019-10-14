【遮打集會．直播】人權民主法案集氣　阮民安現身演唱I Swear

今晚（14日）7時遮打花園將會舉行「香港人權民主法案集氣大會」，警方早前發出不反對通知書。集會申請人劉穎匡表示，收到警方的新增條件，基於《禁蒙面法》已實施，參會集會人士不可以蒙面。法例生效至今，已有近百人被捕。 【1930】E-kids成員Tommy阮民安上台，與集合人士再唱《願榮光歸香港》。阮民安表示，要做一件事中間會有很多困難，但香港人不會怕，香港人很團結。其後一同高呼「香港人，反抗」。阮民安又演唱《I Swear》，希望「手足」知道全港人未遺忘他們。 【1925】集會人士合唱《願榮光歸香港》，其後高呼「光復香港，時代革命」及「五大訴求，缺一不何」。

【1910】集會籌委會成員表示，香港人自六月開始以死相搏，為民主自由而戰，正如《衰仔樂園》所說，我們不會出賣靈魂。抗爭已成為生活的一部分，同時恐懼無處不在，今日的和平合法集會，亦因《禁蒙面法》承受風險，香港的制度暴力，令代議士無法發揮職能，單靠制度戰勝政府已是絕不可能，只能迎難而上。四個月以來，熟悉的城市變得面目全非，我們從無想過在港鐵遭受無差別襲擊，在家中聞到催淚彈，在街上看到警方發射橡膠子彈，再不能如以前安睡。生命、自由、追求幸福是美國宣言提出的重要價值，亦是香港人的共同夢想。當日柏林倒下，美國都有協助重建歐洲秩序，今日美國國會提出「香港人權與民主法案」，是重建香港秩序的第一步，令我們知道並不孤單。

集會籌委會成員提出七個願望，盡快通過「香港人權與民主法案」；重新檢視1992《香港關係法》；停止向香港輸出人群管制武器；對香港面對的人權打壓、不公義進行全面調查並作制栽；對香港作適切的人道援助；派專員到港檢視香港政治危機；第七協助啟動國際司法程序，調查濫權警員。我們會恐懼但絕不退後，「香港人權與民主法案」是我們其中一項武器，促美國盡快通重，並使用最嚴厲版本。

【1900】集會發言人表示，集會展示香港對爭取自由的決心，特區政府一直拒聽香港人的聲音，這是蒙面法後第一個獲不反對通知書的集會，要展示「和理非」的聲音，促美國通過「香港人權民主法案」，香港人讓世界知道在壓力之下，不會放棄自由，不會懼怕政府，亦希望警方會與香港人一起，站在自由一方。她相信香港人無懼打壓，亦會按警方要求，呼籲不會戴口罩，她重申要展示一個和平集會，令警方無理由腰斬，會方亦有足夠的糾察。

遮打花園於晚上7時舉行「香港人權民主法案集氣大會」，是警方實施禁蒙面法後首次獲不反對通知書的集會。根據警務處發給集會申請人劉穎匡的信件顯示，根據香港法例第241章，附遲法例K《禁止蒙面規例》第3（1）（c）條，任何人不得在身處根據《公安條例》第7（1）條進行的公眾集會時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面特品，否則即屬犯罪，一經定罪，可罰款2.5萬元及監禁1年。警方要求主辦單位提醒所有參與者需遵守《禁蒙面法》。