【10.13罷買】19歲學生涉鎅警頸被捕　所屬新界喇沙中學感難過

周日（13日）觀塘示威行動中，一名警員被人疑以利器從後割頸，頸部靜脈及神經線受損。警方以「意圖謀殺」罪拘捕一名19歲男子。男子就讀的新界喇沙中學對事件感難過及擔心，已聯絡其家人及安排輔導主任到警署了解情況，將全力協助學生，強調不希望再有學生受傷或被捕。

新界喇沙中學一名中六學生涉嫌割警員頸部，學校對事件感難過及擔心，已聯絡其家人及安排輔導主任到警署了解情況，將全力協助學生，強調不希望再有學生受傷或被捕。（黃偉民攝）

新界喇沙中學副校長表示，輔導主任曾到警署了解情況，得知被捕學生被扣留調查，形容他「平日行為OK，冇乜問題嘅學生。」又強調不會開除學生：「我哋係教育機構，教學生係我哋嘅責任，我哋唔會考慮開除佢，就算佢返返嚟，我哋都要繼續幫佢，因為佢係我哋學生，呢個係好清楚我哋教育使命。」學校已啟動危機處理小組，向被捕學生及家長提供協助，另外在昨（14日）早會上向全校師生講解事件，並由輔導心理學家及班主任向情緒受困的學生提供協助。

至於被捕學生跟進事宜，新界喇沙中學表示將全力協助，關心其往後的情況及將來面對的司法程序，提醒其他學生遠離危險的公眾活動，強調不希望再有學生受傷或被捕。