【油塘女浮屍】校園遭塗鴉　玻璃碎裂　今早學生再聚集要求交代

上月中（9月22日）香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注，懷疑與反修例活動有關。昨日校方向學生公開CCTV，至傍晚時分，在場學生不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，並破壞校園設施。今早記者再返現場，校園內四處均被塗鴉，主大樓玻璃部份已碎裂；今早再有十數名學生聚集，要求交代事件。

今早再有人聚集耍求交代事件。（鄧詠中攝）

校園遭破壞 今早學生再聚集要求交代

昨日有學生不滿閉路電視內容疑被剪接，及後破壞校園；香港知專設計學院及後宣佈今日起至17號，調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂，將會取消。記者今日重返調景嶺校舍，主大樓玻璃部份已碎裂，並被噴上字句，設計大道亦被噴上塗鴉，而餐廳外地面有水跡。

保安指擔心電腦被破壞而運走

昨晚網上流傳片段，指有人疑將兩部電腦從保安室帶走，其後有相信為管理公司職員表示，已將相關存有閉路電視的主機收起，搬到校園內其他位置，只有他一人知道主機的位置，並將於今早向學生再交代事件。

至今早十時半，有約20名學生到場，仍未有相關人士到場向回應學生，有保安職員指今日未有院方人員返校，會幫助聯絡校方；及後保安劉經理表示，院方向他表示不會刪除閉路電視片段，又指因擔心電腦被破壞，因此昨日將其運走。另外，該名保安又表示，翻查9月14日至今的記錄，未見有警員進入保安室。