【籃球之夜・直播】火箭莫利撐港激嬲內地網民　NBA球迷修頓聚集

NBA球隊火箭總經理莫利(Daryl Morey)早前於社交媒體Twitter,上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片,表態支持本港近期的示威活動,其表態引起內地網民不滿,揚言應封殺火箭。有網民發起今晚(15日)7時半於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜感謝莫利聲援香港,號召NBA球迷穿球衣出席。晚上7時許,修頓球場約有100人聚集,有人將特首林鄭月娥圖片貼在籃球架上,輪番投籃,又將國家主席習近平、林鄭圖片貼在地上,按步法投籃。

【1952】現場滂沱大雨,球迷到看台避雨,主持請在場人士為浮屍油塘的15歲少女陳彥霖默哀一分鐘。

【1945】現場下雨,球迷集合,高舉一支美國國旗,高呼「Stand With Morey、Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」、「光復香港,時代革命」等口號。

【1930】牆上貼有莫利頭像文宣,另外貼有諷刺勒邦占士文宣。