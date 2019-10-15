【籃球之夜・直播】火箭莫利撐港激嬲內地網民　NBA球迷修頓聚集

NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於社交媒體Twitter，上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，其表態引起內地網民不滿，揚言應封殺火箭。有網民發起今晚（15日）7時半於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜感謝莫利聲援香港，號召NBA球迷穿球衣出席。晚上7時許，修頓球場約有100人聚集，有人將特首林鄭月娥圖片貼在籃球架上，輪番投籃，又將國家主席習近平、林鄭圖片貼在地上，按步法投籃。 【1952】現場滂沱大雨，球迷到看台避雨，主持請在場人士為浮屍油塘的15歲少女陳彥霖默哀一分鐘。 【1945】現場下雨，球迷集合，高舉一支美國國旗，高呼「Stand With Morey、Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」、「光復香港，時代革命」等口號。 【1930】牆上貼有莫利頭像文宣，另外貼有諷刺勒邦占士文宣。

籃球架上貼有林鄭月娥圖片。（林振華攝）

球迷舉起美國國旗。（林振華攝）

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NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前上載「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」標語圖片。（網上圖片）

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理莫利（Daryl Morey）早前於社交媒體Twitter，上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，其表態引起內地網民不滿，揚言應封殺火箭，事件亦令中國籃球協會及內地多間公司暫停與火箭合作，包括李寧、Vivo等，購物網站淘寶亦將火箭產品下架。

事後火箭班主費迪達於Twitter發帖與莫利「割席」，指莫利不能代表火箭發言，又指球隊非政治組織，而NBA首席傳播官巴斯（Mike Bass）亦發聲明，指莫利言論深深冒犯了中國的朋友及球迷，對此感到遺憾，又稱NBA非常尊重中國的歷史和文化，並希望以體育及NBA凝聚人及連接不同文化。中央電視台發聲明公布，暫停轉播今年NBA開季前的中國賽，騰訊體育亦一度暫停播放NBA季前賽，至上周六復播部分比賽。