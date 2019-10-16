【逃犯條例】每年約900宗自殺　法庭裁決死因　葉兆輝：避免歌頌

近期的反對修訂《逃犯條例》引發激烈社會衝突。近月有網民質疑，有死者疑「被自殺」或因反對逃犯條例輕生。香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，全港每年約900宗自殺案，所有自殺個案需經過死因庭，由法庭裁決個案是否屬於自殺，難以單憑表面證據作判斷。早前有人因政見與家人爭執，疑鑽牛角尖墮樓身亡。葉兆輝坦言與女兒曾因政見爭拗，但他選擇聆聽子女聲音，並與她到機場義載。葉指不少家庭處於繃緊狀態，建議家長避免吵架，聆聽子女聲音。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，自殺個案需經過死因庭，由法庭裁決個案是否屬自殺，難以單憑表面證據作判斷。（香港01記者攝）

自殺個案需經死因庭作裁決

近月有不少死亡個案，有網民懷疑事件屬「被自殺」或涉受反修例示威活動，包括15歲少女陳彥霖全身赤裸浮屍、荃灣28歲男子浮屍等事件。葉兆輝指出，本港每個自殺個案需經過死因庭處理，從而透過警方報告，包括醫生報告及死者生前等資訊，再由法庭作出裁決，以斷定個案是否屬於自殺。

「就自殺數字有冇上升，暫時冇一個好結論性的結果。其實準確性、真實性同完整性都係好大問題。」葉兆輝表示，根據香港法例，死因庭需要根據事件，於沒有任何疑點下，才可以判斷為自殺個案。他續指，目前網上流傳的自殺個案，主要經網民及傳媒報道。

年輕人自殺案件 報道比率為約十宗 七宗被報道

葉兆輝指出，據2019年6月的研究數字，可見十個自殺個案中，有三宗案件會被報道，「根據我哋過往監察紀錄，十個老人家死亡，得一個會被報道。」葉稱，如果事件為年輕人自殺，十宗案件大約有六至七宗會被報道。他表示，近月不少個案於法庭未裁決下，個案被市民定義為「自殺」個案，「其實自殺者家屬都受傷緊，唔應該消費死者家屬，對任何人都冇好處。」

上月24日，荃灣海濱一名男子於海面飄浮，消防員證實他已身亡，網民得悉事件起疑，猜測死者「被自殺」，約有20多名街坊到場了解事件。死者家屬及後亦到場，着現場人士停止拍攝，尊重死者，指他不是「被自殺」。

6月16日，第四次反《逃犯條例》大遊行，參與者逼滿金鐘、灣仔、銅鑼灣等多條主要道路。（資料圖片／盧翊銘攝） 葉兆輝：全香港一年約有900宗自殺案 「全香港一年大約有900宗自殺，一個月大約有70至80宗，即每日約兩至三個（自殺個案）。」葉兆輝指出，事主自殺的原因很多及複雜，「可能有感情或學習問題，而社會活動係其中一個有可能原因。」至於自殺者本身存有很多高危因素，包括個人精神欠佳、缺乏社交支援及情緒病等情況，「大家需要關心個人精神健康，不要傷害自己！」 避免歌頌自殺者 憂產生情緒效應 「自殺死者係一個悲劇，係值得傷心，佢哋係需要關顧同治療，但唔係需要被歌頌！」葉兆輝指出，一旦有人歌頌自殺者，有機會產生情緒效應，「根據世衛（世界衛生組織）嘅國際防止自殺建議，所有自殺死者，唔應該幻想佢英雄化。」葉兆輝解釋指，英雄化即是稱自殺者為義士，由於當其他人情緒健康不太好時，會衍生模仿效應。

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曾與女兒到機場義載

就有家庭因政見問題磨擦，葉指他與女兒曾因論點爭執。「你同年輕人對話要表示關心，我發現你先鬧人，就唔會有人聽你講嘢！」葉稱他與女兒曾因政見爭執，有次在女兒請求下，他亦駕車到機場義載，發現當晚有很多父母陪子女到場支援，「原來香港人係咁美麗，未必贊成你咁做，但對年青人需要表示關心！」

早前沙田廣源邨一名26歲男子，疑與家人因政見爭執，最終選擇墮樓身亡。葉兆輝表示，他曾接觸一名年輕人因近期運動，經常以淚洗臉、情緒大受打擊，「要畀佢覺得返到屋企，就係安全同休息嘅地方。」他指出近期社會運動，令不少家庭關係處於繃緊狀態，間接影響市民生活。葉認為，現今社會需要重建信任，以及需要用行動關愛身邊人。

死因裁判法庭：有權命令警方調查死亡個案

根據香港現行司法制度，死因裁判法庭負責為若干類死亡個案展開研訊，確定死因及肇事情況。有冊子扼要說明死因裁判官在處理有關死亡個案時，所具有的廣泛權責。至於死因裁判官為司法人員，有權發出屍體剖驗命令、命令警方調查死亡個案、命令進行研訊及簽發死亡事實證明書等工作。