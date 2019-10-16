涉網上發放「打死人」言論　O記「煽惑他人參與非法集結」拘一男

警方於九月發現有人在網上號召示威者包圍政府建築物或警察設施。警方有組織罪案及三合會調查科聯同網絡安全及科技罪案組就針對早前有人透過社交媒體發放虛假針對警方失實的指控，並煽動其他人一同犯案，包括圍堵政府建築物的案件作出調查。有組織罪案及三合會調查科總督察劉雲達表示，人員經過深入調查後，警方鎖定一目標，並於今（16日）早上7時許，於葵涌邨逸葵樓一單位內以「煽惑他人參與非法集結」拘捕一名37歲姓潘本地男子，該男現正被扣留調查。而行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

（警方提供） 涉案地盤工 曾在網絡發放有人被虐打至死的謠言 劉雲達指，被捕男報稱職業為地盤工人，他一度在公開平台上發放虛假言論，包括有人在拘留其間被虐打至死的謠言。警方於其寓所中檢獲一部電腦及三部手提電話，相信與案有關，稍後會再作出檢驗，而被捕人的動機、有否參與過過去的非法活動、有同伴與否等，都為調查方向之一。 劉強調，網絡世界與現實世界無異，警方有信心及有能力將有關人事緝拿歸案。警方又重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

黃之鋒、周庭同被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」

翻查資料，香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及香港眾志主席林朗彥因涉今年6.21包圍警察總部三人同被控干犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪，現時保釋候審。

於2016年11月反釋法遊行期間被捕的社民連主席吳文遠及另外8名示威者被兩項多項罪名，包括煽惑他人參與非法集結罪成。其中吳文遠被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪被判14天監禁、緩刑1年。