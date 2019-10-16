【逃犯條例】警檢炸藥　爆炸品處理課聯同毒品調查科見記者

警方昨晚於大角咀一單位搜獲懷疑爆炸品，並以「製造或管有炸藥」、「非法集結」及「藏有攻擊性武器」等罪名，拘捕兩名分別為17歲及23歲的男子，其中一人報稱學生、另一人則報稱無業。毒品調查科警司鄒旺忠及爆炸品處理課警司李展超下午5時半會見傳媒，交代案件。

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毒品調查科警司鄒旺忠表示，警方早前接獲線報，指有人計劃製造汽油彈縱火及破壞社會安寧，警方鎖定大角嘴橡樹街一個單位，昨晚上7時半採取行動，先在楊松街截查兩名相信與近期數宗非法集結案件有關男子，年齡分別17及23歲，報稱學生及無業，涉案單位是其中一名被捕人短期租住。

探員在上址單位搜出6個汽油彈，及大量懷疑可製作汽油彈原材料，包括電油、天拿水、砂糖、金屬粉沬、玻璃樽等，亦同時搜出經改裝的手提電話裝置，相信用作引爆炸藥，已交爆炸品處理課跟進處理。

鄒又表示，警方同時在單位檢獲三部無人機及三個投擲器，經調查後相信，投擲器安裝在無人機上，於空中投下物品，如物品具殺傷力跌入人群，必定造成嚴重傷亡，不排被捕人有任何計劃。單位內亦存放大量護甲、棍、濾器及防毒面具等；其中一名被捕人的黃埔住所內檢獲三把已開封長刀、四把短刀，摺刀、丫叉，迷你短刀，煙霧餅，信號彈，非法集結、管有炸藥及藏有攻擊性武器被捕。