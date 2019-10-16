【岑子杰遇襲．直播】疑遭三至四人圍毆　民陣召集人旺角受傷倒地

民陣召集人岑子杰再度遇襲。晚上7時40分，旺角鴉蘭里，警方接獲指6至7人與1人打鬥，後者頭及手受傷。據了解，傷者為民陣召集人岑子杰。民陣副召集人陳皓桓證實事件，指岑子杰在前往民陣大會期間遇襲。根據網上圖片，岑子杰倒卧在一輛私家車旁，頭部及手部大量流血。現場一名目擊者表示，事發後岑子杰後腦位置不斷流血，他引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子用錘仔襲擊他頭部一至兩下。岑子杰清醒被送往醫院治理，案件列作傷人，CID到場調查。

岑子杰受傷清醒送院。（林振華攝）

（網上圖片）

岑子杰遇襲後，倒臥在一輛白色私家車旁，地上遺下大灘血跡，私家車上亦有血濺痕跡。救護接報到場，為岑子杰包紮，其間岑子杰能清晰回答救護問題。CID到場調查事件，案件列作傷人。

三至四個蒙面男用錘仔扑頭

莫先生下班後途經案發現場，他指當時看到岑子杰倒臥在地上，後腦位置不斷流血，馬上替他止血及安慰他，又用毛毯蓋着他，岑子杰反安慰莫先生稱「鎮定、得嫁」約10多分鐘後救護到達。他引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子用錘仔襲擊他頭部一至兩下。他又引述案發現場附近的車房工人稱，工人目擊有三至四個蒙面男子於車房附近伏擊，之後用錘仔襲擊岑子杰後腦，眾人其後四散，施襲男子懷疑為非華裔人士。

雅蘭里龍驅企業大廈保安員表示，事發時聼到嘈吵聲音，隨後走到街上查看，看到有五至六名蒙面男子追著一名男子，並用襲擊對方，而施襲者約有兩至三人。

民陣表示，岑子杰前往旺角開會途中，在鴉蘭里被四至五名兇徒以鐵錘襲擊，頭部流血，將送到廣華醫院治療，送院時清醒。民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

反修例風波至今，岑子杰已非首度遇襲，8月29日下午，他於佐敦德興街一家餐廳內被兩名蒙面男子手持棒球棍及長刀襲擊，其友人上前保護手部受傷。當時案件暫列「襲擊致造成身體傷害」處理，由油尖警區反三合會行動組跟進。

警方表示，於八月二十九日接獲報案，一名四十歲姓羅男子在油麻地德興街一食肆被人以硬物襲擊受傷。警方經深入調查後，在九月上旬共拘捕三名年齡介乎十五至四十四歲中國藉男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，並將分別於十月十八日及十一月五日在九龍城裁判法院再次提堂。另外一人獲准保釋候查，須於十月上旬向警方報到。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，並繼續追緝兩名在逃人士。