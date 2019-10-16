【岑子杰遇襲】途人欲救疑似南亞刀手指嚇　賊車曾兜圈踩線

民陣召集人岑子杰繼8月後再度遇襲，晚上7時許，岑途經旺角雅蘭里時，遭三至四名兇徒持錘仔毆打，岑手部受傷倒地。有目擊者指，兇徒均蒙着面，疑似南亞裔人士，有市民欲上前營救岑時，遭其中一名兇徒用利刀指嚇，岑其後清醒送院。警方將於晚上11時15分交代案情。

晚上7時40分，岑子杰途經旺角雅蘭里期間，突然有約三至四名蒙面人士衝出，用錘仔襲擊岑。目擊者之一的莫先生表示，晚上下班途經案發現場，當時看到岑子杰倒卧地上，後腦不斷流血，馬上替他止血及安慰他，又用毛毯蓋着他，岑反安慰莫先生稱「鎮定、得嫁」約10多分鐘後救護到達。莫引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子用錘仔襲擊他頭部一至兩下，據案發現場附近的車房工人稱，三至四名蒙面男子於車房附近伏擊，之後用錘仔襲擊岑子杰後腦，眾人其後四散。亦有有目擊者稱施襲男子懷疑非華裔人士，有可能是南亞裔。

施襲後登汽車逃去

民陣副召集人陳皓桓立即趕往在醫院，陳稱岑在前往太子開會期間，有人突然向岑施襲，岑被毆至倒地，期間有人嘗試上前營救，但遭兇徒用利刀指嚇，阻止途人上前，兇徒施襲後登上一輛汽車後逃去。

警方晚上在facebook發帖，指警方晚上接獲報案指一名32歲男子在旺角鴉蘭里被數名男子用武器襲擊。案件列作「傷人」案處理，現正由旺角警區重案組調查。警方強烈譴責暴力行為，不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理每一宗案件，並會積極調查跟進。

至於該名男子較早前在油麻地發生的另一宗受襲案件，警方暫共拘捕3名男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，另外一人獲准保釋候查，警方會繼續追緝其他在逃人士。

8月曾遇襲 警拘三人 兩人在逃

今年8月29日，岑子杰在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面非華裔男子襲擊，岑子杰的朋友受傷送院治理。警方在9月上旬，共拘捕三名年齡介乎十五至四十四歲中國藉男子，其中兩人分別被控「串謀襲擊致造成身體傷害」及其他交通條例，並將分別於十月十八日及十一月五日在九龍城裁判法院再次提堂。另外一人獲准保釋候查。案件由油尖警區重案組第一隊跟進調查，並繼續追緝兩名在逃人士。