【岑子杰遇襲】現場血迹斑斑　重案組搜證　岑子杰留醫情況穩定

繼8月被兩名蒙面男子手持棒球棍及長刀襲擊，民陣召集人岑子杰再度遇襲，浴血旺角鴉蘭里。案發現場今（17 日）仍然留有大量血迹，岑子杰仍然留醫廣華醫院，情況穩定。下午約3時，旺角警區重案組第三隊十多名探員在現場搜證，又在附近做問卷調查。

兩名警員在岑子杰所在的病房外駐守，另有保安把守。（鄧詠中攝）

在岑子杰所在的病房，兩名警員在外駐守，另有保安把守。

事發於昨晚（16日）7時40分，警方接報數人與1人打鬥，後者頭及手受傷，指岑子杰在途經旺角雅蘭里時，突遭四至五名蒙面，全身黑衣打扮的非華裔男子，各持錘及刀襲擊，約十多秒後登上一輛深色私家車，往深水埗方向逃去，初步發現涉事私家車型號與車牌不脗合。案件由旺角重案組第三隊跟進，呼籲目擊者致電3661 8749提供資料。

根據網上圖片，岑子杰倒卧在一輛私家車旁，頭部及手部大量流血。現場一名目擊者引述岑子杰稱，事發時有三至四個蒙面男子用錘仔襲擊他頭部一至兩下。岑子杰清醒被送往廣華醫院治理，案件列作傷人處理。

穆斯林組織「香港回教信託基金總會」發表聲明譴責襲擊岑子杰事件，表示會為他祈禱，願他早日康復，又認為是次襲擊目的是分化社會。組織指，200年來穆斯林社群在香港和平地生活，會站在香港人一邊，繼續為社會的平等與和諧努力。

立法會議員陳淑莊上載一個屬於岑子杰的背包，可見背包染血。（Tanya CHAN 陳淑莊 fb圖片）