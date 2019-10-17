【恐怖工傷】東九龍文化中心外抗議承建商　工權會：女工失去右手

蓮塘/香園圍口岸一名女工前日（15日）遭升降車擊中，右臂嚴重受傷，工權會聯同職工盟成員今午前往九龍灣東九龍文化中心地盤門外，抗議承建商禮頓建築懷疑瞞報嚴重意外，危害工人性命。工權會指，受傷女工右手嚴重受細菌感染。去年另一名於涉事地盤遭風車機割傷手的工人，右手不能緊握，至今停工。

女工右手嚴重細菌感染

今日下午3時，工業傷亡權益會與職工盟多人到蓮塘口岸承建商另一地盤東九龍文化中心地盤抗議。工業傷亡權益會幹事余先生表示，蓮塘口岸前日發生的工業意外，受傷女工已失去右手，由於嚴重受細菌感染，暫未能接受手術。

女工被壓在升降台底，全身浴血。（網上圖片）

去月風車機故障 割傷工人手指神經致停工

曾在蓮塘口岸工作多年的工人陳先生(化名)表示，去年5月他在工地使用風車機時，疑因機件故障，右手食指和中指割傷，大量出血，工友立即通報判頭及承建商禮頓，惟當時並非立即報警，反而是將懷疑故障的風車機更換，陳最終因失血過多休克。

陳施手術後始知意外傷及手指筋部和兩條神經線，右手已不能握緊，難以手執工具，而且更留下後遺症，行路時會眼痛和頭痛。陳工傷後至今手停口停，已整年不能開工，只昐盡快完成與禮頓的賠償。

職工盟：工地封閉 禮頓常欠薪

職工盟副主席陳三才表示，由蓮塘口岸偏遠，工地十分封閉，加上禮頓高壓管治，任何消息都難以外傳，「若有工友唔聽話，郁啲就鬧，甚至炒魷」。陳又批評禮頓經常拖欠薪金，劣迹斑斑，拒絕對話，促管理層正視工地問題。