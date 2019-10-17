【酒店劫案】內地女油麻地酒店內遇劫　兩男敲門入房掠現金

油麻地彌敦道378號一間酒店今（17日）傍晚6時許發生劫案，一名內地女住客報稱於酒店房間內被兩名男子闖入綑綁，失去現金2.5萬元。

據了解，案中女事主為一名內地人，獨自來港多天，並下榻上址酒店。至今日傍晚，兩名相信為本地人的男子闖至她所處的酒店房間敲門，女事主不以為然打開房門。兩名男子隨即進入酒店房內，並與女事主發生糾纏，女事主其後被制服並被綑綁，兩名男子劫去她港幣現金2.5萬元後離去。警方接報後到場調查，女事主腰、腳部受傷，由到場救護車送院，警方將案件列行劫案處理。

酒店房間劫案 偶爾發生

匪徒闖入酒店客房行劫事件偶有發生。今（2019）年3月，北角渣華道67號粵華酒店亦發生一宗同類型劫案。一名持雙程證內地女子凌晨時份於酒店房間內聽見房外傳來敲門聲，因言語不通及出於好奇下打開房門後遭兩名男子闖入，手持摺刀指嚇女事主。二人劫去兩部手機，現金及數張提卡，總值約2萬元，兩賊得手後逃去。事件中女事主並無受傷，警方調查後於同日下午拘捕兩名涉案男子，起回部分贓物及贓款。

去年3月，尖沙咀一間酒店亦發生同類型連環劫案，賊人向酒店房間拍門，當房內旅客甫開門，即衝入房內打劫搜掠。涉案疑匪為3名操普通話男子，而被劫的則有3個房間，受害人均為內地女子。