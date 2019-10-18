【警方記者會．直播】民陣周日遊行遭反對　警：防止暴徒騎劫遊行

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【1610】油尖警區指揮官何潤勝表示，警方接獲團體申請將於周日進行公眾遊行，人數報稱達到5萬人，基於公共安全考慮，今日（18日）發出反對遊行通知書。警方提醒公眾，若任何人士參加周日遊行，屬於參與未經批准集結活動，屬於違法行為，提醒市民周日油尖一帶有人聚集，呼籲駕駛者避免前往，加上有關人士可能在短時間內分散到不同地方，呼籲市民避免前往危險地區。

警方表示，暴力於過去數月不斷升級，和平理性集會被暴徒騎劫，警方播放示威者於襲擊警署、警員的片段，指責暴徒6月開始拆鐵馬、破壞鐵路系統、被針對的議員辦事處、店鋪，暴徒又毒打立場不同的市民及旅客，並繼續攻擊警方，暴徒除了用竹枝、腐蝕性液體等攻擊警員，更有警員被利器鎅頸，更有警員被硬物圍毆、毒打，嚴重威脅警員及在場人士安全。近日亦發現有暴徒利用土製炸彈，亦發現無人機投擲武器裝置、遙距引爆炸彈手機裝置、汽油彈、長短刀等，足以證明暴力程度不斷升級。

何潤勝續指，警方的情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，事實上類似行為於過去數月經常發生，威脅在場人士人身安全、有關機構安全，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，警方因此反對。

何潤勝指，警方一向尊重市民和平表達意見的權利，一貫協助市民和平進行公眾活動，根據公安條例及警隊條例，警方有責任維護社會治安，警方知道主辦單位已上訴，警方再次呼籲駕駛者及市民周日避免前往高危地區。

【1605】警察公共關係科署理總警司江永祥表示，於本周三（16日）晚上一名32歲男子於旺角鴉蘭里被數名男子襲擊，警方將案件列作傷人，由旺角警區重案組接手調查。受傷男子早前於油麻地曾經遇襲，警方已就該案拘捕三名男子，兩人被控串謀襲擊致造成身體傷害，及其他違反交通條例罪行，另一人獲保釋候查。江永祥指警方就兩案仍努力追查在逃人士，譴責一切暴力行為，不論原因及背景，警方會嚴肅處理每宗案件。

江永祥又指這星期有人因不滿某院校公開閉路電視片段的安排，於學校大肆破壞包括毀壞玻璃、班房設施，又塗鴉牆壁，令學校停課多日。江指破壞者放棄用文明手段爭取要求、扼殺理性討論空間，遇到與其意見不同的事，就以暴力行為務求令對方就範，江指行為只會令社會秩序大亂，無助解決問題。

民陣擬發起周日(20日)九龍大遊行，路線由尖沙嘴梳士巴利花園至高鐵西九龍站，遊行主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，惟獲警方發「反對通知書」。

另外，周三民陣召集人岑子杰於旺角街頭再度遇襲，被多名男子持錘襲擊，被打至頭破血流倒地，兇徒登上深色私家車逃去，案件暫未有人被捕。警方稱，相信案件是有預謀的襲擊，列作「傷人」案處理，並會積極調查跟進。

警察公共關係科署理總警司江永祥、油尖警區指揮官何潤勝、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，於今日會見記者。