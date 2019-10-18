【警方記者會】陳同佳將刑滿獲釋　警指暫無理據再加羈押

民陣擬發起周日(20日)九龍大遊行，路線由尖沙嘴梳士巴利花園至高鐵西九龍站，遊行主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，惟獲警方發「反對通知書」。今日(18日)，警方於記者會上解釋，根據情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，於是反對周日大遊行。

記者會內容持續更新：

【1715】江又指警方早前曾政函中大學生事務處及中大校長段崇智，暫未得到回覆，警方就早前新聞片段等有限資料，尋找閉路電視片段及相關處理過被捕人的警員，而對比早前一宗女運動員被性侵案件，江指該名運動員非由始至終沒有現身，最後於法庭審訊事主有出現及有提出證供，指情況與是次案件完全不同，江指以其了解，於投訴機制中及過去刑事案件，印象中未曾見過無當事人就可處理到的案件。

【1710】被問到警方批准7月的九龍遊行，但拒絕今次的遊行，何潤勝表示，今次可能有5萬人，人流分散到廣東道、彌敦道等地，因為尖沙嘴是個很細小的地方，今次公園的集合起點亦空間不足，只能容納數百人。基於公共安全考慮，警方發出反對通知書。江補充，警方考慮發出反對或不反對通知書，是基於公共安全、公眾秩序及其他人士的權利。

有警員上庭時，以代號隱去涉案警員身分，李桂華表示，警方不是有特權遮掩警員編號及名字，而是有必要，因爲有警員的姓名、子女資料等被放上網，警方不希望警員擔心會被監控或騷擾，因此有此安排。李強調，警員也是受害者，警隊有責任保護他們的私隱，又指警方會根據每宗起訴向法庭申請有關做法。李舉例自己出庭時，或會以英文字母代替姓名，有年齡讓公眾知道有關資料，著公眾無需擔心。

有指警隊內部認為需要發放官方記者證以加強職別採訪記者，江指近月警員執行職務時，在識別記者有困難，警方對於任何有助識別記者身分的做法持開放態度，江指會與政府新聞處保持溝通，相信政府新聞處會先諮詢新聞界有關做法。

【1700】就警員識別編號問題，行動部高級警司汪威遜指除警員編號，警方有稱為「行動副號」的編號列於頭盔及背心上，位置會有不同，汪威遜指編號為警員獨有，能標誌於不同位置及工作中的同事，效果與警員編號一樣，汪指大家可以放心警方可以憑編號識別警員，如將來有投訴及案件警方可以透過紀錄找到有關警員。

【1655】被問到尖沙咀警署外爆眼少女案件進展，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件中正就警方索取醫療報告進行司法覆核，由於已進入司法程序，警方不便談論。而有關印尼女記者眼部中槍案件，早前收到代表律師信件，可能有進一步法律行動，警方正諮詢律政署法律意見，於回覆及有進一步行動需要注意的事項。另外江指據警方與事主律師的溝通，事主仍在休養中，警方未能向其錄取口供。另外警方有進行實地考察及收集網上片段，希望將當日情況確認。

另外對於Now新聞台車長中彈事件，江指警方主動聯絡與傳媒機構聯絡，知悉對方正考慮跟進行動，而受傷人士仍在休養中，警方未能向其錄取口供。江又指投訴警察課已主動向相關警署及附近尋找閉路電視，及向當晚參與行動同事接觸希望取得資料。另外就中大女生控訴受到性暴力對待的案件，江指於校長與學生的溝通會後，曾多次嘗試聯絡該名女生，但未能成功及未收到其回覆。江指即使警方有基本資料作跟進，調查中最重要的拼圖是向女事主了解詳細資料，其口供亦非常重要，江又指事主曾於某訪問中提到不願協助警方處理，又指未決定會不會前來警署，呼籲女事主盡快聯絡警方。江又指警方早前曾政函中大學生事務處及中大校長段崇智，希望他們能協助尋求事主挺身而出協助調查事件。

李桂華指，暫無理據再加陳同佳羈押。（余睿菁攝）

【1640】有報導指香港警察員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信，指聯同香港政府華員會與雅居樂集團，擬於內地肇慶近肇慶東站位置建構一個具「港式生活」特式的「肇慶香港城」，江指警方管理層不知悉有關項目，有內地房產發展商以團購的方式讓人士購買樓房，江指初步知道員佐級協會及華員會有與發展商循方向商討，但細節完全未有落實。江指警員接受利益方面，需要遵守防止賄賂條例、接受利益行政長官許可通告及公務員事務規則等規管，由於有關計劃細節由於仍在商討，警方不作評論，但警方會與協會保持聯繫，確保協會及警員遵守有關條例。

對於有傳警方向政府及記協透口風希望設立記者發牌制度，江指行動於過去四個多月，警方於辨認記者身份有困難，樂見對於任何可以幫助警方工作的措施，而對傳媒相關措施警方一直與政府新聞處保持緊密溝通，有任何與記者採訪有關的措施警方於推出前會諮詢業界。

【1630】被問到上月屯門遊行亦獲得不反對通知書，但警方亦有舉黃旗，為何周日不可再這樣做，江永祥表示公眾可能有誤會，集會拿了不反對通知書不代表警方就不可以警告，很多時候要警告，是因為相關活動違反通知書的條件，因此警方會警告，向相關負責人解釋違反了甚麼，江永祥續指遊行路綫、地方或主辦單位是否有能力處理突發狀況，行使公安條例相關權力時，警方有責任確保參與者及當區市民安全，但遺憾過去兩星期暴力事件「升級得好緊要」，警方經過考慮作出艱難決定，亦不想發出不反對通知書後被暴徒騎劫。

被問到警方有甚麼情報顯示有人會作出暴力行為，何潤勝表示警方預計過去周末所發生的事情會重演，加上已有暴徒使用土製炸彈，情況相當令人擔憂，發出不反對通知書是艱難決定，「係我二十多年警察生涯第一次發反對通知書」。

陳同佳預計將於下周獲釋，李桂華表示，有人士刑滿出獄便是普通市民，若當事人覺得自身有任何安全上問題，可以聯絡警方，警方會提供合適措施給他。台灣法務部指港警有相關證據顯示陳同佳可能在香港預謀犯案，李指香港是一個普通法的地方，對於證據移交境外的要求相當高，現在警方「可以做嘅嘢已經做咗」至於可否延長羈押，有關決定是法庭決定，暫時看不到有任何因素可以延長刑期，對方刑滿出獄想去任何地方，已經是對方的自由，警方現階段沒有特別事情可以做。

江永祥表示，警方有留意到中大段校長的聲明，江指對於任何人在拘捕、行動有不滿意、或受屈，對方應該挺身而出，做出投訴，提供資料，他稱在段校長的信內看不到任何基本資料，警方有時候亦主動了解或跟進，但各類型調查最重要的拼圖，是當事人的口供，而有關人士每次出來所說的每次都有少許不同，亦增加警方跟進的難度。

【1620】江永祥指於周一（14日）至周四（17日），警方共拘捕13男子，年紀介紹16至46歲，涉嫌參與暴動、非法集結、爆竊、製造或管有炸藥、藏有攻擊性武器等。其中於周二晚上，警方於大角咀一單位檢獲懷疑汽油彈、自製炸藥原材料及懷疑引爆裝置，兩名17及23歲的被捕男子，已被控製造或管有炸藥罪於昨日提堂；另一宗案件警方採取情報主導行動，拘捕兩非華裔男子，年齡為29及46歲，涉於10月4日深水埗富華街一間電訊商店被破壞，盜去價值250萬手機及手機配件。警方又控告一名27歲女子涉參與於黃大仙東頭邨外非法集結時，使用蒙面物品及於今日提堂。江指警方過去四日無使用彈藥。

江永祥又澄清兩宗網上傳言，包括有網上傳言指於10月13日觀塘被割頸的男警為內地人員，江永祥澄清該名受傷警員為香港警察；另一宗為一段網上片段指於幾日前深夜，於觀塘翠屏邨有人搬運屍體，警車在旁護送，江永祥指當晚警方接報一名獨居長者暈倒，有人聞到異味，警員爆門後發現長者已死亡，並由食環署安排黑箱車到場將屍體運走，過程合符正常程序。江指警方對基於事實批評樂於接受，但對純幻想指控不要輕易相信及轉載，不要讓別有用心之人興風作浪，警方更見到有人基於毫無根據原因攻擊他人及進行破壞。

【1610】油尖警區指揮官何潤勝表示，警方接獲團體申請將於周日進行公眾遊行，人數報稱達到5萬人，基於公共安全考慮，今日（18日）發出反對遊行通知書。警方提醒公眾，若任何人士參加周日遊行，屬於參與未經批准集結活動，屬於違法行為，提醒市民周日油尖一帶有人聚集，呼籲駕駛者避免前往，加上有關人士可能在短時間內分散到不同地方，呼籲市民避免前往危險地區。

警方表示，暴力於過去數月不斷升級，和平理性集會被暴徒騎劫，警方播放示威者於襲擊警署、警員的片段，指責暴徒6月開始拆鐵馬、破壞鐵路系統、被針對的議員辦事處、店鋪，暴徒又毒打立場不同的市民及旅客，並繼續攻擊警方，暴徒除了用竹枝、腐蝕性液體等攻擊警員，更有警員被利器鎅頸，更有警員被硬物圍毆、毒打，嚴重威脅警員及在場人士安全。近日亦發現有暴徒利用土製炸彈，亦發現無人機投擲武器裝置、遙距引爆炸彈手機裝置、汽油彈、長短刀等，足以證明暴力程度不斷升級。

何潤勝續指，警方的情報顯示，激進示威者會借周日大型公眾活動，作出嚴重危害公共安全的暴力行為，事實上類似行為於過去數月經常發生，威脅在場人士人身安全、有關機構安全，為了維護公共安全、秩序，防止暴徒騎劫遊行，警方因此反對。

何潤勝指，警方一向尊重市民和平表達意見的權利，一貫協助市民和平進行公眾活動，根據公安條例及警隊條例，警方有責任維護社會治安，警方知道主辦單位已上訴，警方再次呼籲駕駛者及市民周日避免前往高危地區。

【1605】警察公共關係科署理總警司江永祥表示，於本周三（16日）晚上一名32歲男子於旺角鴉蘭里被數名男子襲擊，警方將案件列作傷人，由旺角警區重案組接手調查。受傷男子早前於油麻地曾經遇襲，警方已就該案拘捕三名男子，兩人被控串謀襲擊致造成身體傷害，及其他違反交通條例罪行，另一人獲保釋候查。江永祥指警方就兩案仍努力追查在逃人士，譴責一切暴力行為，不論原因及背景，警方會嚴肅處理每宗案件。

江永祥又指這星期有人因不滿某院校公開閉路電視片段的安排，於學校大肆破壞包括毀壞玻璃、班房設施，又塗鴉牆壁，令學校停課多日。江指破壞者放棄用文明手段爭取要求、扼殺理性討論空間，遇到與其意見不同的事，就以暴力行為務求令對方就範，江指行為只會令社會秩序大亂，無助解決問題。

民陣擬發起周日(20日)九龍大遊行，路線由尖沙嘴梳士巴利花園至高鐵西九龍站，遊行主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，惟獲警方發「反對通知書」。

另外，周三民陣召集人岑子杰於旺角街頭再度遇襲，被多名男子持錘襲擊，被打至頭破血流倒地，兇徒登上深色私家車逃去，案件暫未有人被捕。警方稱，相信案件是有預謀的襲擊，列作「傷人」案處理，並會積極調查跟進。

警察公共關係科署理總警司江永祥、油尖警區指揮官何潤勝、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，於今日會見記者。