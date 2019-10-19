【大埔血案】19歲仔連儂牆派傳單　疑被刺肚傷口見腸　刀手被捕

多名警員封鎖現場調查。（王譯揚攝）

大埔發生刀手傷人事件，男刀手被捕。下午5時42分，於港鐵大埔墟站近A1出口的行人隧道內，一名19歲男子被另一名22歲男子以生果刀刺傷，男子後腦及肚位置均有刀傷，清醒被送往威爾斯醫院，網上圖片所見傷者腹部傷口見腸。刀手於犯案後上車離去，有網民拍得懷疑為同一名傷人男子，於事發較早前曾於大埔墟站附近連儂牆撕紙後被罵走。案件現暫列「傷人」，由大埔警區刑事調查隊跟進。警方強烈譴責暴力行為，稱不論任何犯案原因或背景，都會嚴肅處理每一宗案件，並會積極調查跟進。

傷者為派傳單街坊

到場了解情況的運頭塘社區主任黃兆健指，傷者為於連儂牆附近派傳單街坊，宣傳明日的遊行活動，當時與疑兇疑因政見問題爭拗，其後疑兇以刀刺傷傷者後頸，其後傷者逃到大埔火車站村巴站附近，疑兇再追上用刀刺向傷者腹部，其後上的士逃去。新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌指，與警方警民關係科人員確認，疑犯已到大埔警署自首。

刀手上車逃去。（運頭塘社區主任黃兆健Facebook圖片）

大批警員到場。（運頭塘社區主任黃兆健Facebook圖片）