【10.20遊行】再有催淚彈射近老人院　職員：早已關好門窗

大批示威者今午響應呼籲，參與被警方反對的九龍遊行，惟遊行結束後演變成衝突。防暴警察傍晚於深水埗一帶驅散聚集的示威者，施放多發催淚彈，當中至少一發射至青山道一間老人院附近。老人院職員回覆查詢時指，早已關窗、鐵閘，幸未有長者感到不適。

傍晚約六時，防暴警察於大埔道石硤尾邨美荷樓對開位置發射多發催淚彈，驅散於深水埗一帶聚集的示威者。(香港01記者攝)

傍晚約六時，有示威者於深水埗一帶聚集，防暴警察於大埔道石硤尾邨美荷樓對開位置發射多發催淚彈驅散。多發催淚彈中，至少一發射至青山道一大廈平台，而該大廈為民居之餘，旁邊更是一家老人院。事發後，記者曾致電「順安老人家」老人院查詢，職員稱他們早已關上窗及關閘，未聞到催淚彈氣味或聽見任何聲響，他又稱院內長者都表示沒有異樣。

多發催淚彈中，至少一發射至青山道一大廈平台，該大廈旁邊為一家老人院。(香港01記者攝)

「順安老人家」老人院職員回覆查詢時指，早已關窗、鐵閘，幸未有長者感到不適。(李智智攝)

事實上，此已非首次有催淚彈射至老人院附近，7月28日「光復元朗」遊行期間，防暴警於西邊圍、南邊圍一帶驅散示威者時，曾於有老人院的街道發射催淚彈。當時有老人院受到波及，有片段拍攝到催淚煙湧入院內，並響起咳嗽聲，有關老人院負責人接受查詢時稱，事件中無人受傷，亦無長者不適。8月4日堅尼地城的反修例集會演變成警民衝突後，警方亦曾於皇后大道西一帶發射催淚彈，其中數發射上了屋苑平台，而該屋苑對面亦有兩間老人院。

石硤尾邨附近一間餐廳職員吳先生表示，警方施放催淚彈後，店內有少量顧客感到不適，甚至有小朋友需要折返餐廳暫避。(李智智攝)

除老人院外，催淚彈發射的位置亦接近現為青年旅社的美荷樓。美荷樓職員表示，警方發射催淚彈的位置為大埔道，並沒有射上美荷樓，惟仍有一、兩名客人表示感到不適，職員會為有需要的旅客提供口罩和水。另外，催淚彈亦影響到石硤尾一帶，石硤尾邨附近一間餐廳職員吳先生表示，在大埔道施放的催淚彈來得突然，店內有少量顧客感到不適，甚至有小朋友需要折返餐廳暫避。