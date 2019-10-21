【10.20遊行‧直播】水炮車藍水射清真寺　特首林鄭戴圍巾入內

10.20九龍遊行，警方在驅散行動中出動水炮車在尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺受波及，多名站在門外的市民「染藍」，包括印度商會領袖。警方至今未就事件公開道歉，今早（21 日）政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面。

【1115】特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰經尖沙咀站A出口對開通道，在大批便衣警員包圍下，經大門進入清真寺。她肩上有圍巾，身穿套裝。

【1106】教長要求傳媒退至閘外，以便信眾出入。

【1104】余鎧均步出清真寺，向記者稱：「我哋好多返。」

【1059】警察公共關係科高級警司余鎧均到達清真寺，穿上長袖衫，肩上有圍巾。