【10.20遊行‧直播】水炮車藍水射清真寺　特首林鄭戴圍巾入內

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10.20九龍遊行，警方在驅散行動中出動水炮車在尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺受波及，多名站在門外的市民「染藍」，包括印度商會領袖。警方至今未就事件公開道歉，今早（21 日）政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面。
【1115】特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰經尖沙咀站A出口對開通道，在大批便衣警員包圍下，經大門進入清真寺。她肩上有圍巾，身穿套裝。
【1106】教長要求傳媒退至閘外，以便信眾出入。
【1104】余鎧均步出清真寺，向記者稱：「我哋好多返。」
【1059】警察公共關係科高級警司余鎧均到達清真寺，穿上長袖衫，肩上有圍巾。
特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰經尖沙咀站A出口對開通道，在大批便衣警員包圍下，經大門進入清真寺。她肩上有圍巾，身穿套裝。
警察公共關係科高級警司余鎧均出入清真寺，肩上有圍巾。（陳蕾蕾攝）
九龍清真寺教長與政府人員會面。（陳蕾蕾攝）
水炮車藍水射清真寺當晚10時許，油尖警區指揮官總警司何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均、及非華裔警務人員Swalikh Mohammed 及Gimandeep Singh到九龍清真寺與教長會面，向教長解釋及表達關注。