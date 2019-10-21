清真寺前遭顏料水直擊失明25分鐘　毛漢：警方完全失控

印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢）昨（20）日下午於尖沙咀彌敦道九龍清真寺外，受警方水炮車的驅散行動所波及，被藍色顏料水「染藍」並感身體不適，需要入院求醫。毛漢今午於電台節目上回應行政長官林鄭月娥的道歉，並就警方今午於記者會上的言論發表意見。

毛漢：「好多人被噴到跌落地」

Mohan Chugani（毛漢）現年73歲，他於電台節目中稱，昨午被警方水炮車所噴出的顏料水所傷後，至今左眼及腳部仍感腫脹並有疼痛，昨日先到公立醫院接受治療後，今日需要再向私家眼科醫生求醫檢查眼部傷勢。毛漢於節目中表示，事發時清真寺門外只有5、6人在場，指「我估唔到佢（水炮車）會停」。水炮車共向清真寺大門噴水兩次，他形容當時狀況「好多人已經被噴到跌落地」，他幸有握住支撐物沒有倒地，但眼睛被顏料水噴中失明近25分鐘。

毛漢指，行政長官林鄭月娥今早曾致電他表示歉意，但未曾接獲警方電話聯絡。毛漢在與行政長官的通話中表達他認為現時警方「太離譜」，沒有一條線劃分甚麼事是警方可以做，形容警方是「Totally out of control（完全失控）」。他引述，通話中行政長官指現已就相關狀況採取行動，着毛「俾啲時間」。惟毛漢表示，「如果香港咁樣落去就變左Police State（警察國家），警方做乜都好，無人可以監視到佢。」、「如果再唔管警方，或者無條線俾佢行，或者香港政府唔同市民、示威者坐低慢慢傾，我唔知第日香港會點。」

行政長官致電道歉 我一個人接受無用

對於行政長官的道歉，毛漢指「In general, In principle （一般而言、原則上）佢打到電話俾我，佢係特首（道歉）當然我是要接受。但是我一個接受無用，因為受害者通街好多，無人會打俾佢（其他受害者）。打俾我一個解決不到問題。」

毛漢指，他至今未有與警方直接接觸，未能評論警方「誤射」清真寺的說法，並奇怪警方為何以間接的方式，以通訊軟件向他身處英國的胞弟，資深傳媒工作者Michael Chugani（褚簡寧）留言向他轉達歉意。質疑為何行政長官能夠致電自己而警方做不到，笑言「個個都有我電話，聯絡不到就假。」

就是否會向警方追究，毛漢稱自己有意就事件向警察投訴課進行投訴，但亦認為應先聽取警方就事件的解釋再作決定，否則並不公平。