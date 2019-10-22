【721三個月】元朗康樂路報檔趕不及執拾　濕毛布防催淚煙

7月21日白衣人於元朗西鐵站無差別傷人，三個月過去，未忘元朗黑夜的示威者走上街頭，昨晚（21日）與防暴警員對峙，警方在大馬路一帶施放催淚彈作出驅散。康樂路硝煙四起，在附近經營報檔的東主表示逢每月21日都有街坊提醒示威行動，昨沒有關門，感覺催淚彈比之前多。

康樂路經營報檔的東主表示逢每月21日都有街坊提醒示威行動，10月21日沒有關門，感覺催淚彈比之前多。（鄧栢良攝）

在康樂路經營報檔的曾小姐表示，昨晚（21日）8時許防暴警察開始在大馬路放催淚彈，「感覺好似比之前放得多咗。」但因為報檔執拾需時，所以沒有關門、繼續營業，唯有以濕毛布防催淚煙。

她目擊示威者破壞中國銀行分行，由於示威者眾多，報檔比平時多賣一兩箱水。她指自從7.21元朗黑夜後，逢每月21日，元朗街坊都會發訊息提醒她「小心又有示威。」稱街坊對示威者無特別觀感，但經常堵路其實帶來困擾，都希望示威者更和平。

位於康樂路附近仁樂坊的餐廳職員表示，開夜市不久就傳來催淚彈味，但無見到防暴，唯有安排坐外面的食客入店內坐。

真台客負責人說晚上近10點有催淚彈味傳來，食客無路可走都留在店內，有人表示眼鼻不舒服，餐廳提供毛巾予食客到廁所清洗。他形容警察亂放催淚彈「莫名其妙。」

元朗區內老人院大多鎖好門窗，防止催淚煙影響長者。（鄧栢良攝）

友愛護老院表示昨晚關好門，但仍有長者表示「有少少（催淚彈）味。」至於安安護理院附近居住的老人表示聞到催淚煙「好難聞，想作嘔」，見護理院關了鐵閘；院友則表示職員有提醒長者不要外出。