【7.21三個月】五中學生涉阻差辦公及遊蕩被捕　校長深夜趕至探望

昨日（21日）為元朗黑夜事件三個月，有網民發起於港鐵站靜住，至晚上元朗及荃灣均發生警民衝突。荃灣站有五名青年疑於牆上噴油被便衣警員拘捕，其中一被制服時更雙膝跪地；工黨社區幹事趙恩來表示，五名青年均為中學生，五人現時分別涉阻差辦公及遊蕩罪被捕。 石籬天主教中學陳副校長表示，昨日得悉同學被捕，已立即聯絡家長及社工，校長及老師亦到醫院探望，逗留至凌晨三時；現時校方亦已安排律師跟進，協助同學過難關。另外，仁濟醫院林百欣中學校友今日（22日）發表聲明及聯署，以表達對事件的關注，又感謝校長於同學被捕後即時到警署了解事件。

五名青年疑因噴油被帶走。（林振華攝）

五中學生被捕 被控阻差辦公及遊蕩罪​

工黨社區幹事趙恩來表示，五人分別就讀仁濟醫院林百欣中學以及石籬天主教中學，被捕人士疑在被捕期間受傷，及後已送往仁濟醫院治理。趙表示，已聯絡被捕人士的家長，校長亦曾到院探望，同時已有律師安排協助，至於當時為何被捕則暫時未了解。另外，他表示目前五人分別涉阻差辦公及遊蕩罪被捕

趙恩來昨日於社交媒體上表示，五名中學生於荃灣站A出口被疑為便衣警拘捕，並被押上私家車；及後警員派出至少四輛警車及30名防暴警增援，期間曾使用胡椒噴霧驅趕市民，引起不滿。

石籬天主教中學陳副校長指，學校已安排律師跟進情況。（黃偉民攝） 校方：已安排律師哨進 校方到場協助 石籬天主教中學陳副校長指，學校非常關心被捕同學情況，昨晚得悉同學被捕消息後，即聯絡家長及社工，學校老師亦到場協助，逗留至凌晨三時才離開。學校正安排律師為同學跟進，以渡過難關。據學校所知，被捕同學曾到醫院治理，現在警署辦理手續，仍未獲保釋。

仁濟醫院林百欣中學校友今日（22日）發表聲明及聯署，以表達對事件的關注。（黃偉民攝） 林百欣中學校友發聲明 感謝校長即時到警署了解 另外，仁濟醫院林百欣中學校友今日（22日）發表聲明及聯署，以表達對事件的關注；聲明中感謝現任校長在得悉事件後，立即到警署了解，並希望校長可要求警方以公平公正手法對待被捕學生；舊生又希望校方可承諾不開除學生，並為他們提供學業及其他援肋。另外，聲明中指據了解校方已成立「危機處理委員會」，校友望校方可向師弟妹交代事件，並為有需要的學生提供支援。

五名青年疑噴油 遭便衣警拘捕

昨日（21日）為元朗黑夜事件三個月，有網民發起於地鐵站靜坐，事件及後演變成衝突；警方於元朗大馬路等位置施放多枚催淚彈。而荃灣方面，現場消息指，有五名青年於荃灣站外天橋噴黑油，突遭多名便衣警員截查，當中一名青年被制服時雙膝跪地，多名圍觀街坊見狀不滿，要求該名便衣警員出示委任證不果，其後約四十名防暴到場增援，警方及一度使用胡椒及催淚水劑，多名街坊亦「中椒」。