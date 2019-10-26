【防暴解碼】防暴警新行動副號大解構　四字識別所屬大隊企位武器

修訂《逃犯條例》引起的示威持續至今四個多月，民間發起過百場的示威集會，引發激烈衝突，自6.12立法會的激烈衝突開始，防暴於清場時不展示警員編號，令受警察不合理對待的示威者或市民，投訴無門。監警會亦指不展示編號的情況「不理想」。警方曾指警員編號易遭人起底，最近於記者會上提出有改善方案，防暴隊會於示威現場展示一組新的「行動副號」。 在過去周末，記者於示威現場發現，部分防暴警的頭盔及背心位置有一組四個字母及數字的編號，相信便是「行動副號」。有防暴警指，透過該組編號，可洞悉防暴警所屬隊伍及所持武器、企位等。根據這組「行動副號」，再翻查當值記錄，警隊內部就可確認到相關警員身份，在保障警員私隱，及示威者與市民的人權之間得以取個平衡。

(香港01製圖)

反修例示威中，警方於行動中被質疑過份使用武力，惟他們多沒有展示編號，令受害人投訴無門。上周五（18日）的警方記者會上，行動科高級警司汪威遜稱，現時除了警員編號，亦有稱為「行動副號」的編號列於防暴的頭盔及背心上，該編號為警員獨有，能標誌於不同位置中工作的同事，效果與警員編號一樣，警方可以憑編號識別警員，如將來有投訴案件警方可以透過紀錄找到有關警員。據了解，PTU內部一向有沿用該套編號。

「行動副號」近期曝光 解構代碼

記者在近期衝突現場中觀察，包括過去10.20九龍遊行及10.21元朗靜坐中，發現部分防暴警員的頭盔及制服背心的右上角多了一組編號，後者為一張印有字母及數字的長方形圖，疑為汪威遜所指的「行動副號」。據了解，從編號的字母及數字，可解構所屬大隊、小隊、行動中的排位及所持武器，例如「PTU B3 4/3」即指該警員是來自「B連」西九龍總區機動部隊，企位為第4橫排中的第3直行，負責持發射布袋彈的長槍。

英文字母代表所屬大隊

整合消息，逐步解構一組編號，首先簡稱「PTU」的機動部隊分有大隊，包括A連代表新界南總區、B連是西九龍總區、C連是新界北總區、D連為東九龍總區、E連是香港島總區。記者現場所見，除了來自五大陸上總區，示威現場亦有防暴警編號印有「MAR」及「QRF」，相信他們分別來自水警總區及快速應變部隊。而編號中，在代表所屬大隊連的英文字母後，第一個數字代表所屬小隊。故以上例「PTU B3 4/3」，即屬「B連」西九龍總區機動部隊的第3隊。

兩個數字顯示崗位及所屬武器

而其後的數字代表崗位。機動部隊小隊陣式為4橫排（Section）、8直行組成8個小縱隊（Brick）即直行，橫排數字亦是武器佈陣，第1排為長盾、手擲式催淚鰱，第2排為用長槍發射的催淚彈，第3排為橡膠子彈，第4排是布袋彈。以上述的「PTU B3 4/3」為例，第一個數字代表第幾橫排（Section），最後一個數字為代表第幾直行。以此推斷，該名警員在行動中的位置為第4橫排中站第3直行，會持布袋彈長槍。

(香港01製圖)

部分頭盔展示職級徽章

另外，部分防暴頭盔後面上亦有展示編號及印有菱形標誌，部分菱格內上半部分印有數字或徽章，數字代表行動時所在的直行位置。徽章部分是展示職級，包括三瓣是警長、兩星是督察。菱形內下半部分印有數字，代表橫排位置及所持武器。

而菱格底下有兩個由字母及數字形成的編號，字母代表所屬的大隊，例如有防暴頭盔的菱格為印有「8/2」、底下印有「B2」，即代表是西九龍總區第2隊第8行第2排持催淚彈警員。

(香港01製圖)

頭盔有橙邊助辨認女警

防暴隊於行動中全副武裝，加上有頭盔及蒙面，單從外表未必能分辨是女警或男警。消息指，可從防暴警的頭盔分辨，女警的頭盔有一條橙色的邊。另外，女性防暴警察屬Tango大隊，(T連)，於1992年成立，主要負責在大型示威中負責疏導人群、照顧老弱婦孺、以及在有需要時協助將女示威者抬離現場等。

圖中防暴編號印有PTU X，代表該防暴警來自警察機動部隊第一梯隊。（李智智攝）

反修例示威中，由於警方於行動中沒有展示任何可識別身份的編號，令受警暴的受害人投訴無門，而警方曾於記者會稱不展示警員編號是為了避免前線警員遭起底。

以「行動副號」平衡警員私隱與公眾知情權

據了解，警方是次設計該組「行動副號」是為平衡警員私隱與公眾知情權，由於該編號不是警員編號，市民無法進行起底，避免了警員資料被起底；同時，該組編號是警員每次行動時的編號，市民可用該編號作出投訴，警隊可憑編號於當值更表上對應身份，便可找出相關警員，達至平衡兩方利益。

圖中編號LG是 LORRY Guard的縮寫，代表警車守衛警員。（黃廸雯攝）

機動部隊由來