【台灣直擊．直播】陸委會見記者　陳同佳赴台未有期　

台港兩地多次就陳同佳伏法細節隔空表達立場，陳同佳刑滿出獄翌日，台灣大陸委員會會見傳媒。說服陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳今日不會啟程前往台灣自首，如有確實日期會再通知傳媒。 陸委會主委陳明通今早勸喻若管浩鳴有心協助，「請少兩句話」，又重申陳同佳是跨境犯罪，認為是「二個獨立國家司法管轄權」，必須透過司法互助，不能把當成國家內部事情處理，不是陳自首就可以。

「不是可以私了」

台灣陸委會指由於無法確認陳同佳來台時間以及最後是否投案，表明陳同佳不可以「自由行模式」赴台，正式通知港府、並請港府轉告陳同佳，已在刑事警察局建立單一窗口，若陳要前往台灣面對司法，港府可直接與有關窗口聯絡，安排相關事宜。陸委會主委陳明通今早出席台灣立法院內政委員會表示，若管浩鳴有心協助「請少兩句話」，又重申陳同佳是跨境犯罪，「不是可以私了」，不是陳自首就可以，認為是「二個獨立國家司法管轄權」，必須透過司法互助，不能把當成國家內部事情處理。

保安局：台灣因為政治考量諸多阻撓

自傳出陳同佳出獄後赴台灣自首消息，台灣與香港政府就陳同佳是「自首」或是「逮捕」隔空對話，發新聞稿或見傳媒闡述立場。台方提出派員到港押解陳同佳回台受審。港府10月23日凌晨發稿，題為「台灣無權派員到港押解疑犯」，直指台方要求派員來港押解陳到台灣等於跨境執法，是「完全不能接受」。台灣總統蔡英文則回應，陳同佳正被台灣通緝，表明「只有逮捕，沒有自首」，會持續要求港府提供司法協助。保安局局長李家超認為陳出獄後願意去台灣自首，「是很直接了當可以處理的自首事情」，批評台灣因為政治考量諸多阻撓。

香港青年陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎，因拿走潘的相機及手機等財物，又拿走其提款卡，在潘的戶口提走金錢而在港被判洗黑錢罪，刑期為29個月，10月23日刑滿出獄。潘曉穎遇害後，2018年3月至12月間，台灣士林地檢署三度台灣法務部向香港警方提出司法互助請求，但均未得到港府回應，於是12月3日正式對陳同佳發通緝令，時效長達37年半。