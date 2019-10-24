【奪命工傷】昂船洲碼頭工人被吊運凍肉擊中昏迷　送院不治

今（24日）下午3時50分,青衣航運路海事處昂船洲公眾貨物裝卸區碼頭發生奪命工業意外。

現場消息指，一名40歲姓鄭躉船工人在船上工作時，懷疑海面翻起波浪，躉船顛簸不定，吊運中約一噸重凍肉疑告不穩，擊中該名工人，工人首當其衝跌落兩米船艙重傷昏迷，由其他工人報警及施救，警方和救護員接報到場,將昏迷傷者送往瑪嘉烈醫院搶救,終傷重不治，警方及海事處正調查事件。

工業傷亡權益會表示，事發後曾經派員到醫院嘗試接觸死者家人但未成功，呼籲家人透過 Facebook inbox 訊息、 WhatsApp 9414 4993 或辦公時間致電 2366 5965 與權益會聯絡。工業傷亡權益會提醒僱主，進行吊運時必須顧及在場人士的安全與健康，包括確保吊運現場所有機械能妥善和安全運作、確保用作吊運的索具已繫穩且性能良好、確保吊運範圍已清空，工人應站在安全區內，以免被機械或貨物擊中。

海事處回覆查詢表示，今日下午約3時40分接報，一名工人在昂船洲公眾貨物裝卸區於船上處理貨物期間，被吊起的貨物擊中，跌落躉船船艙受傷，隨即送往瑪嘉烈醫院，送院後證實不治。海事處會跟進及調查意外原因。