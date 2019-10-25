海關再破值2300萬元酒樽藏液態可卡因　拘兩男女旅客

本周三（23日）海關機場課人員於香港國際機場截查兩名自秘魯經法國來港男女旅客，發現兩人行李藏有10支裝載懷疑液態可卡因的酒樽，檢獲的毒品共重約22公斤，市值約2300萬港元，兩名旅客涉販運危險藥物被捕，將於明日西九龍法院提堂。

海關指兩人分別為39歲男子及28歲女子，當日由秘魯利馬經法國巴黎到港，每人分別運送5支酒樽，每支酒均有氣泡紙包著，海關用X光機為兩人檢查行李時發現酒樽，酒樽頂的酒塞位置有一塊可疑膠狀物體，經檢驗後發現液體為懷疑毒品。兩人報稱相識。據悉，液態可卡因屬半製成品，需要再加工才能出售。

近三個月來，警方及海關已先後偵破共4宗毒販利用紅酒樽偷運液態可卡因來港的案件，海關人員於本周二（22日）在機場截查一名自馬來西亞飛抵本港的男旅客，在他所攜行李篋搜出5個紅酒樽，內裏共盛有11公斤液態可卡因，巿值逾1100萬元。海關表示，兩宗在機場破獲的酒樽毒品案，酒樽的包裝標誌相近。

上月19日，警方曾在長沙灣及油麻地區，拘捕四名馬來西亞男女旅客，檢獲總值2000萬元液態可卡因及三百克Ｋ仔，而在本年8月8日，四名馬來西亞男子自吉隆坡抵港，在機場被海關搜出8個藏有6.8公斤液態可卡因的紅酒樽，巿值670萬元。