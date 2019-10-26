【陳偉琪醉駕】保釋近8小時IG道歉　TVB藝人郭子豪一度拒認醉駕

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍太」的陳偉琪於周五（25日）晚上11時許，駕車駛至跑馬地成和道時與一輛的士相撞，陳偉琪接受酒精呼氣測試，酒精度數79度，超標逾3倍。她涉嫌酒後駕駛被捕，被帶返警署調查。陳於凌晨2時許已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。近年偶有發生藝人酒駕案件。翻查資料，連同昨晚陳偉琪事件，過去八年有10名藝人涉嫌酒後駕駛被捕。包括歌手梁漢文、無綫電視藝員郭子豪、藝人李璨琛及李治廷等。

（陳偉琪IG截圖） 至今早10時，陳偉琪於其Instagram上貼上一黑色的圖，承認犯錯。 她指，她為事件中受影響的人及所以關心她的人致歉，她會深切反省，認真面對。

警方到達跑馬地現場調查。(賴南秋攝)

郭子豪被捕後送院，他將帽拉低遮面。警方表示，警方於尖沙咀麼地道及梳士巴利道交界一帶，進行打擊酒後駕駛行動，向駕駛人士進行隨機呼氣測試時，一名27歲姓郭男司機，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。（賴南秋攝） 郭子豪被「斷正」 惟一度否認醉駕 無綫電視藝員郭子豪於今年3月其座駕駛至尖沙咀時遇到警察路障，其酒精呼氣測試錄得約50度超標逾一倍被捕，其後郭報稱不適，需送院治理。當郭抵急症室時發現有記者守候，即拉低帽遮面。郭子豪事後回覆傳媒時一度否認事件，更說自己在家中，整晚沒有駕車。至下午他終為事件道歉，指當時思混亂，強調會全力協助警方調查，承擔相關責任，又承諾以後注意安全駕駛。至今年6月，郭子豪被判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程。

梁漢文於去年涉醉駕被捕。(資料圖片) 歌手梁漢文：掃毀四米鐵欄 涉酒後駕駛被捕 而去年就三度揭發藝人涉嫌酒後駕駛被捕，包括歌手梁漢文於1月時發生一宗交通意外，事發時他駕駛平治房車，沿港島半山羅便臣道行駛，途至近花園台一個彎位時，突然失控撞向左邊鐵欄，掃毀約4米鐵欄後始停下。梁漢文並沒有受傷，惟未能通過酒精呼氣測試，吹波仔更錄得100度，涉嫌「酒後駕駛」被捕。梁被法庭判罰款1,500元、160小時社會服務令、停牌2年及須參加駕駛改進課程。 李璨琛、石修兒子陳宇琛遭截查 「吹波波」爆標 去年2月，藝人李璨琛駕駛私家車駛經太子道東時遇交警截查，即場吹波仔錄得58度，超出每100毫升中最多22微克的訂明限制，事後他承認一項「酒後駕駛」罪，被判罰120小時社會服務令及停牌12個月。另外去年11月，演員石修的兒子陳宇琛，駕車時於旺角太子道東被警方截查，揭發他酒精呼氣測試錄得約38度被捕，其後他於承認酒後駕駛，被判罰款5000元，以及停牌一年。

無綫藝員羅鈞滿：酒精呼氣測試 超標逾三倍

無綫電視藝員羅鈞滿於2016年於太子道醉駕被捕，其酒精呼氣測試更超標逾三倍。其後，他於觀塘裁判法院觀塘法院認罪，被判社會服務令及停牌兩年。於2015年，女演員盧頌之（DaDa）駕車時報稱閃避切線車輛失控撞欄杆，其後被揭發涉嫌酒後駕駛。她被判罰停牌12個月、120小時社會服務令及罰款3,000元，以及接受駕駛改善課程。

2011年揭三藝人醉駕被捕

2011年更三度揭發藝人涉嫌醉駕被捕。曾參演《李小龍傳》及《歲月神偷》的藝人李治廷，於11月時在新蒲崗駕駛私家車時不穩定，被警員在清水灣道8號對面截查，他滿身酒氣，吹波仔讀數為32度，當場被捕，隨後被判罰款6,000元及停牌半年，並須參加駕駛改進課程。同年7月，香港小姐亞軍及最上鏡小姐周家蔚，於旺角太子道東酒後駕駛，她酒精超標約一微克。其後她被判罰4,000元及停牌半年，以及需要上駕駛改進課程。

同年5月，組合「草蜢」成員蔡一傑，駕駛跑車沿薄扶林沙宣道上斜，突然鏟上行人路，撞毀鐵欄、郵筒及消防街井。跑車衝前二百米，越過行車線猛撼防撞欄，再彈回原本的行車線始停下。蔡在現場吹波仔錄得82度，兩小時後返警署吹大機，亦得66度，被控以酒駕。蔡一傑被判接受社會服務令160小時，罰款1.2萬元及停牌2年，停牌期完結前須自費參與駕駛改進課程。