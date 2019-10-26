【爆買挑戰日 】紅磡龍門冰室「連豬圖」登陸　門口排長龍

周六（26日）有網民發起「黃店存貨壓力測試」活動，並於全港18區的「黃店」消費購物。早前被打爆玻璃的紅磡龍門冰室，早上門外已排滿食客，市民在門外貼上「連豬圖」並型成小連儂牆。有食客指能力範圍內，會盡量支持「爆買」活動，並會透過facebook留意「黃藍店」位置。

(鄧栢良攝)

早前被打爆玻璃的紅磡龍門冰室門外，周六早上約20多名市民在店外排隊。現場可見，紅磡龍門冰室被刑毁的玻璃，目前已換上木板。有市民在門外貼上「連豬圖」及「光復香港」等字句的貼紙，型成一個小型連儂牆。

一家三口排頭位 透過facebook留意「黃藍店」

市民莫先生一家三口排頭位，他指排隊約15至20分鐘，「本身今日都是響應神獸長龍爆買日，亦知道龍門早前俾人刑毁，所以專登來幫襯。」他指目前會支持黃店，更透過facebook留意「黃藍店」位置，「今日稍後時間如有機會，都會繼續幫襯黃店。」

黃先生：能力範圍內 盡量支持爆買活動

在紅磡區上班的黃先生表示，今早特意到來紅磡龍門冰室食早餐。「之前都有幫襯龍門，對上一次黎食仲未被刑毁，如無人龍外賣正常等十分鐘就有。」他指自己平日不經常出外用饍，如果有機會出去食飯，「我都會多加留意食肆的背景，避免幫襯藍店，不過亦不會專程跨區去食黃店，能力範圍內，會盡量支持呢類爆買活動，令呢個立場嘅店舖能夠繼續做落去。」

周四紅磡龍門冰室 遭人大肆破壞

據資料顯示，位於紅磡寶其利街的龍門冰室分店，周四（24日）清晨5時許，遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂、收銀機屏幕及兩部電腦損毀。就事件龍門冰室未有向警方報案。