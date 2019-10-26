【10.26元朗．直播】示威者走出大馬路設路障　防暴警推進舉黑旗

反對逃犯條例修訂草案風波中，元朗區多次爆發激烈衝突，7.21白衣人無差別襲擊民眾後，每月的21日都有紀念活動，其中10月21日網民發起全港港鐵站靜坐集會，警方在元朗發射多枚催淚彈，與示威者爆發衝突。有網民今日 （26日）再發起「光復元朗」行動，抗議警方7.21當日未及時執法及10.21當日濫捕，並聲援在元朗被捕的示威者。發起人呼籲在晚上8時起全民口罩靜坐，塞爆大馬路。零星示威者在行人路上叫口號，一批防暴警掩至大棠路驅散及截查戴口罩青年，引起現場人士不滿及包圍，警方一度舉藍旗。防暴警其後離開，仍有示威者聚集。

【2158】防暴警向前推後，包圍及截查十多名在場人士，被截查人士全部穿街坊衣著，部分人穿「守護孩子」的反光衣。防暴警不斷要求在場記者後退，記者向退至十米外。防暴警質問一名少女為何不離開，少女稱﹕「我行過，你哋阻住呀！」防暴警不斷向少女及街坊斥罵。有防暴警情緒激動，大叫﹕「同事邊個阻住你哋做嘢話我知，包括記者，我畀個警告佢！」但現場沒有任何記者嘗試進入警方防線。

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【2150】警方再舉黑旗，有防暴警要求已在行人路上的記者退後，並指罵記者。

警方Facebook表示，晚上約九時，有示威者於青山公路(元朗段) 近大棠路一帶聚集。示威者最初在行人路叫囂，後來有部份人衝出路中心並霸佔馬路，令附近交通擠塞。警員隨後到場並指令示威者返回行人路，在場示威者一度與警員對峙。警方呼籲示威者立即停止所有違法行為及離開現場。

【2149】防暴警推進至元朗大馬路及大棠路交界，並警告在場人士沿大馬路方向離開，防暴警舉起藍旗。

【2145】元朗大馬路有示威者在馬路上放小巴站牌堵塞一段行車線，部分示威者走出馬路。

【2138】一名男子向防暴警稱「唔好打人」，防暴警警告他不要再煽動，否則干犯公眾地方行為不檢。男子將雙手放在背後，以示不會有任何動作。另一名中年男子舉機拍攝防暴警，其間指警方打人，防暴警反稱﹕「先生，唔好亂講呀，有證據就講。」其後，防暴警離開現場，在場人士不斷指罵，有警員開咪叫同僚上車離開，毋須理會在場人士叫囂。警員亦作出警告，指在場人士有機會觸犯非法集會的罪名。

【2135】救護員到場為中年男子治理，中年男子向在場傳媒道謝，指感謝傳媒剛才勸阻事件，並稱事件屬誤會，其後由救護員帶走。

【2121】一名年輕男子與一名中年男子在福康街小巴總站倒地打架，有義務急救不斷問﹕「分開先，咩事先？」嘗試分開兩人。另外，有黑衣人士亦不斷向中年男子頭部及腳部施襲，有人叫﹕「唔好係又打，唔係又打啦！」雙方其後分開，各自離開。中年男子鼻部流血，接受義務急救員治理，他指剛剛到場，只是行過，「我都唔知發生咩事，我岩岩嚟咋」。有防暴警員各自向兩名男子了解事件。

【2112】防暴警退至千色外，部分登上警車，有示威者及傳媒尾隨。而元朗大馬路及大棠路交界仍有示威者在行人路上聚集。

【2105】群眾不斷指罵防暴警，防暴警現登上警車準備離開。

【2103】早前被截查的青年被要求除去口罩，其後獲准離開。港鐵宣布，由於元朗區有公眾活動進行，輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停。

輕鐵服務調整如下

-614 及615綫服務暫停

-610 綫服務維持來往屯門碼頭至洪水橋站

-751P服務維持來往天逸至天水圍

-761P綫改道，將不停坑尾村站至元朗站

【2059】一名男子不斷向在場防暴警指罵，並捉至警察防線後方，在場人士情緒激動。防暴警舉起胡椒噴劑對准在場人士。

【2057】防暴警掩至截查至少一名青年，現場群眾情緒激動大叫「放人」、「唔好打人呀，睇住你呀！」大批市民包圍防暴警，防暴警作出警告，舉起藍旗。

【2049】現場再有人叫口號，亦有戴口罩的人士在行人路上停留。隨後，現場有人指開心廣場有約20名防暴警，疑正走向大棠路，但有人大叫﹕「佢有佢嚟，我有我行。」開心廣場外，有警車停車，不斷有人大叫﹕「有防暴呀！」並有防暴警向大棠路方向走去。

【2046】太子珠寶鐘錶公司外，有十多人坐在行人路。有警車再次駛過，有人大叫﹕「黑警」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。而元朗警署、元朗大馬路周邊的內街 暫時平靜。

【2034】多輛警車在聚集的零星人潮前駛過，但未有停車，其間聚集人士亦對住警車叫口號。附近商舖開始落閘。

【2029】現場有人大叫「光復香港」，亦有人回以「時代革命」。行人路上有零星身穿黑衣的人士聚集，人數不足20人，部分有戴口罩。

【2023】再有警車巡經上址，平均約十分鐘便有警車。現時在行人路未見有示威者聚集，主要是過馬路的街坊，亦沒有人叫口號。

【2009】再次有數輛警車駛過元朗大馬路及大棠路交界，但未有停車。

【2000】進入活動開始時間，現場行人路未見有人聚集，其間元朗大馬路及大棠路交界的太子鐘錶外，有多輛警車駛過現場，但未有停車。現場有多名傳媒。

發起人表示，活動由約40人發起，年齡層由中學生至中年人，是自發組織的小隊，並沒有任何組織背景。他們指發起活動的原因有太多，包括追究警暴、濫捕、濫權或聲援被捕人士，並號召元朗居民參與。