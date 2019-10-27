【10.26元朗】港足前門將疑因政見與人互毆　被打至血流披面

據了解，梁卓長曾於大街上與灰衣男互毆，及後再到小巴站打鬥；另外，曾有人表示支持警察。

網民昨日（26日）再發起「光復元朗」行動，至晚上九時半，前港足門將、現港超教練梁卓長，疑因政見問題與一名灰衣男子於街上互毆、扭作一團。其間有人嘗詢問兩人因何事打鬥但未獲回應，及後途人將兩人分開，梁卓長面流披面由義務急救員協助止血，又聲稱「佢無端端打我，我都唔知發生咩事！」警方其後到場了解事件，事後拘捕兩名44歲及28歲男子，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害。

在場有約兩至三名義務急救員替其止血及檢查。

港超教練與人互毆 血流披面

網民昨日（26日）再發起「光復元朗」行動，至晚上九時半左右，福康路小巴站對開，身穿藍衣的前港足門將、現時港超教練梁卓長與一名灰衣男子突然在地上扭打作一團，其間有人以粗言穢語辱罵「Ｘ你老Ｘ！」；在旁圍觀的途人欲分開兩人，大叫「分開先啦！」，有人詢問他們為何打架，兩人並沒有回應。及後有黑衣男子加入疑用腳踢其中一人，另一名黑衣男則疑用手肘數次打向梁卓長。現場有多人圍觀，有人高呼「分開佢地先！未知咩事！」及後眾人將兩人分開，兩人鞋子於打鬥中疑被脫下，梁面部有血跡。

疑因政見問題與人打鬥 稱經過「唔知發生咩事」

在場有約兩至三名義務急救員替其止血及檢查，梁卓長表示放工經過上址，「佢無端端打我，我都唔知發生咩事！」。有傳媒向梁卓長詢問為何剛才不斷指自己是「黑色！」他則表示，「我著黑色衫！」；又有記者詢問他是否曾講「警察加油！」他則表示「我都唔記得，啱啱行過嚟！」及後警方到場了解事件，有警員向義務急救員了解事件，並抄下其身份證。及後再有約有數十名防暴警員到場增援，並將梁帶離，他離開時表示，「可能有啲誤會，唔需要邊個怪責邊個，唔該曬！」

根據其他傳媒片段顯示，梁卓長曾於大街上與灰衣男互毆，其後逃至小巴站再繼續打鬥，據了解，疑曾經有人表示支持警察。