【10.28學界人鏈．直播】學界傳取消甲組賽事　學生何文田築人鏈

反修例風波持續，早前香港學界體育聯會傳將取消學界大部份甲組賽事，引起學生不滿；有網民今午發起「教練，我想比賽！」的活動，於下午4時於何文田築起人鏈，以示不滿及表達「同學想比賽的簡單心願」。

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【1715】學生在場齊唱《願榮光歸香港》。

【1650】近百名學生手牽手由何文田站A2出口沿佛光街築成人鏈，他們在現場高叫「香港人反抗」，「光復香港 時代革命」等口號，亦有學生在現場展示寫有「還我學界」的標語，有學生戴上面具。

【1620】下午4時半，開始有學生於何文田站A2出口聚集，到場參與人鏈活動。

自九月起，多項學界活動遭到取消或延期，近日香港學界體育聯會傳取消學界大部份的甲組賽事，引起學生不滿；有網民今發起「教練，我想比賽！」的人鏈活動，下午4時至8時於何文田地鐵站開始，沿佛光街，於忠孝街轉入學界聯會，以告知學界聯會學生希望比賽，又表示希望聯會勿再以「人身安全作藉口」，又指「現在放棄，就等於比賽結束」。

香港學界體育聯會今早出聲明指，學體會正作出最大的努力，積極向康文署及學校借用場地、聘任裁判，盡一切力量進行補賽安排。唯各項編配需要時間作出協調，期望會員學校耐心等待，所有學界體育比賽之最新安排，必儘快在網頁公佈，一切消息以學體會官方公佈為準。 學體會其中的宗旨是確保各項學界體育運動純屬業餘性質，不受種族、宗教及政治影響，期盼所有參與的同學們能繼續在沒有政治氛圍的比賽場上，全情投入、享受運動。