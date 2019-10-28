【警方記者會．直播】記者突譴責警方昨行動及作宣言　警高層離場

網民「10.27追究警暴 守護清真寺 守護民眾記者」為主題的集會，地點為尖沙咀梳士巴利花園，惟集會前警方已高度戒備，集會甫開始參加者即被驅散，演變成警民衝突。 警方施放催淚彈，令人潮四散至油尖旺一帶，警方沿彌敦道清場，出動水炮車及銳武裝甲車，又發放催淚彈，有藥房及小食店中催淚彈，催淚煙甚難散去。昨日的衝突中，多人被拘捕，包括為Hong Kong Free Press（HKFP《香港自由新聞》）提供相片的自由身記者May James於旺角被捕。根據醫管局資料，昨日衝突中有35人受傷，包括一名九巴司機吸入催淚煙不適，當時他駕駛的九巴上載滿乘客。 警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及行動部總督察張靄兒下午四時會見傳媒。

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【16:45】記者抗議警方連日來執法行動，有代表朗讀宣言，更出示手提電筒，批評警方多次用強光阻礙傳媒採訪，警隊座上高層立即離開，現場關燈，不少記者亦離席杯葛記者會。

【16:16】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，過去一周截查昨晚，警方拘206人，包括148男58女，12至63歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、，藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、襲擊、襲警、傷人、身處非法集結時使用蒙面物品。本周沒有法庭檢控個案。彈藥方面，截查昨晚，過去一周警方在10月21日（星期一）102發催淚彈、１1發橡膠、6發布袋、1發海綿，22至25日沒有使用，10月26日5發催、8橡、1布，10月27日 88催、27橡、20布、海6。就警員受傷情況，過去一周七名警員因行動受傷，較嚴重個案，一名警長昨日在旺角進行驅散行動時，被磚頭擊中左邊心口引發肌骨骨折。

他表示，網上圖片及傳媒報導，有人聲稱10月1日在屯門近大會堂的示威現場，有人中胡椒噴劑致腳部灼傷，並指控警方的胡椒噴劑中加入其他成傷，將腐蝕性的物質加入其中。他嚴正指出，警方沒有使用腐蝕性液體，反而當日的行動中，有示威者用腐蝕性液體襲擊警員。當日在不同新聞片段可以見到有曖徒以腐蝕性液體襲擊，亦有記者亦受到腐蝕性液體襲擊而受傷。此刻由於資料所限，如果從照片比對下，該人的照片的傷勢與警員中腐蝕性液體的同事的傷勢極為相似。

另外，水炮車使用的顏色水，有團體聲稱化驗了樣本，推測顏色水有機會含有有害的催淚溶液。他指出是錯誤指控，顏色水的顏液是沒有害的，可以加入水中、亦可以加入水炮車使用的催液水劑中，可以配合水炮車使用，催淚水劑只會令受影響人士感到短暫不適，不會對人體造成永久影響，如果中了催液水劑後，只要使用大量清水沖洗，便好快沒有不適情況。

10月20日，就警方使用水炮車的顏色水影響尖沙咀清真寺一事，有人冒充警隊員佐級協調主席林志偉名義，去信毛漢，要求他停止抹黑警隊，以及取消對警員投訴。他澄清此信不少林志偉發出，而他亦已就事件報警，警方正積極調查事件，了解什麼人冒認林志偉發出此信。他對有人興風作浪，挑撥離間，感到極之無聊及鄙劣。過去多年，警方一直與非華裔社群保持良好關係及合作，不是無聊、幼稚行為可在短時間內動搖得到。

【16:30】警察公共關係科總警司謝振中開場發言表示，昨日有數千人在未有不反對通知書下在尖沙咀聚集，堵塞及襲警，之後又在油尖旺破壞，毀壞銀行、焚燒商店、向深水埗警署掟汽油彈，更險些投中市民、黃埔有咖啡店被毀、長沙灣政府合署遭破壞、亦有三宗圍毆事件，遇襲人士並非警員、又有人向警員掟汽油彈。而在凌晨四時，有清潔工在旺角彌敦及亞皆老街發現一個白色發泡膠箱，上面寫有「危險未爆」。

警方昨日主動介入制止事情惡化，積極截查拘捕違法分子，以情報主導突擊快速拘捕，成效顯着，昨日有人破壞銀行圍板時，警方立即趕到場制服一名男子。就行動中有商戶、餐廳、藥房等受影響，警區代表已接觸及解釋事件，強調警方是被動角色，往往是暴徒刻意走入社區，並非由警方決定到那區執法。

謝又批評，示威現場往往聽到「落雨開遮」，，用雨傘遮擋犯法過程，反映自己心虛理虧，不敢被人見到，不少支持暴徒的人開遮，其實已構成協助或教唆他人犯罪，「唔好以為邊個夠惡邊個正確，唔好以為隱藏身份就做咩都得」，重申暴徒及支持者最總都要負上刑責。

就警方申請禁制令禁止，禁止任何人惡意披露警員及家屬個人資料，謝振中表示，警員及家屬資料被放上網，日晚受到滋擾，情況愈趨嚴重，法庭上周五頒布臨時禁制令，提醒任何人違禁制令都屬藐視法庭，禁制令給予公眾訊息，任何惡意滋擾是不對的，法庭認同警方與一般人一樣應受同等保障。

對於有法律界及新聞界質疑禁制令內容定義廣闊，謝強調保證不打壓新聞自由，旨在保護警員被滋事分子惡意驅擾，至今已有2,600名名警及家屬被起底，警方有責任保護執法人員，重申傳媒作出專業、客觀的報道評論是毋須擔心。

就警方身份識別，謝振中稱在過去一周，部分警員制服上都有一張由警方官方派發的白色硬卡，標示警員的工作崗位，例如PTU A1 1/1，就是其行動呼號，代表其所屬部隊，小隊及崗位，行動呼號是獨有，是與參與行動時分派。有鑑於警員被起底情況愈重，為平衡市民識別警員身份及警員和家屬私隱，警方將行動呼號推展至其他處理示威活動的行動部動，任何人想作出投訴是可提供行動呼號，是積極回應公眾關注。

謝又稱，警員蒙面並非要逃避法律責任或起底，而是保護自己，警方向前線提供頭部及臉部保護裝備，防鋼珠射擊，防利刀鎅頸，或被淋腐蝕性液體，包括面罩，抗火罩，防鎅頸箍，強調「警員樣貌從來唔係識別警員身份唯一可行方法，而是透過行動代號去識別」。