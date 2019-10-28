【10.27集會】男子涉非法集結被捕　周偉雄：身上有明顯傷勢

網民昨發起「追究警暴 守護清真寺 守護民眾記者」集會，警方出動過千警力，集會甫開始，已驅散示威者，示威者四散至油尖旺、長沙灣一帶，最終演變成激烈的衝突，警方於昨日的衝突中，拘捕多名人士，據悉，年紀最細的為13歲。民主派葵青區議員周偉雄昨晚接獲求助，一名男子被捕，律師稱他背部及心口有明顯傷勢，現正留醫明愛醫院。

民主派葵青區議員周偉雄昨晚接獲求助，一名男子被捕，律師稱他背部及心口有明顯傷勢，現正留醫明愛醫院。(周偉雄FACEBOOK截圖)

周偉雄稱，昨晚9時半左右接獲街坊求助，稱其30餘歲兒子於荔枝角一帶被捕，被帶回深水埗警署，晚上9時許，兒子致電兩老告知被捕。周偉雄接獲求助後，立即通知民陣律師，律師於10時許到警署時，被告知事主已送去明愛醫院檢查，民陣另一律師於晚上10時半左右到達明愛醫院，於急症室找到事主，當律師陪伴事主照完X光及驗血後，事主上病房留院觀察。

事主背部、心口有明顯傷勢

周偉雄稱，昨在急症室見到事主的衣服被扯爛、眼鏡亦爛了，律師則透露，事主背部、心口有明顯傷勢，他亦透露腹部很痛，「見佢痛到行路都攣住個肚。」周偉雄表示，事主現時被警方押解，初步涉嫌非法集結、拒捕、懷疑藏有可作非法用途物品等被捕，現正留醫。今早，事主媽媽交代周偉雄將一套衣服送去醫院給兒子，「佢阿媽擔心到想喊。」