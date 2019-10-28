【洩催淚煙】警方大興行動基地疑洩催淚氣體　良景邨多人不適

屯門良景邨下午受疑似催淚氣體侵襲，多人不適。今日下午3時34分，警方接報指屯門田景路新圍站有異味傳出，警方及救護車到場後，協助不適市民。在附近良景邨街坊指，異味疑似催淚煙，消防員正搜索異味來源，曾進入鄰近的警察大興行動基地調查。

至下午5時半，現場氣咪已散去，消防及救護車已離開現場。

屯結新墟發言人張可森表示，下午4時許，其團隊的人在地盤工作時，突然間有消防人員到場查詢是否地盤洩露氣體，其後發現氣體不是由地盤傳出，經調查後，消防發現氣體由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體。張可森稱，由下午3時許開始，不斷收到街坊報料稱聞到強烈氣味，影響範圍很大，甚至有在室內工作的街坊亦因氣體而導致眼淚流不停，張可森要求警方就事件作出交代，及向屯門居民道歉。

消息指，氣體由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體。（林振華攝）

（林振華攝） 患有哮喘的陳太稱，下午3時多由屯門輕鐵美樂站車已聞到異味，4時許最嚴重，感到眼睛很不舒服、不斷咳嗽，及感覺到氣管不斷收窄，「好唔舒服，眼好澀，好攻鼻，出邊好煙霧彌漫」，陳太稱，除了對哮喘的人有影響，良景邨一帶亦有大量幼稚園同小學，本身小朋友對戴口罩意識低，加上反蒙面法，更少人會戴，吸入異味是個很嚴重的問題。若氣體真的是由大興行動基地傳出的催淚氣體，是嚴重影響民生，做法不恰當，「你呢到全部居民地方，你咁樣試真係唔岩。」