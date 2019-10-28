【屯門異味．直播】示威者堵路防暴驅散　警﹕屯門今沒用催淚氣體

屯門良景、田景邨下午受疑似不明氣體侵襲，多人不適。屯結新墟發言人張可森指，由下午3時許開始，不斷收到街坊報料稱聞到強烈氣味，影響範圍很大，甚至有在室內工作的街坊亦因氣體而導致眼淚流不停。有人質疑警方大興行動基地洩漏催淚氣體，有網民發起今日晚上8時半在建生青田足球場舉行《化武洩漏 警殺市民》集會，亦有網民提及要包圍大興行動基地，抗議亂試不明氣體，危害市民健康。數百人聚集抗議，及後演變為掟蛋、堵路，防暴警衝前驅散。警方澄清，今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

【21﹕54】警方再舉藍旗。

【21﹕33】防暴警一度再舉藍旗。防線後退至良信街。良運街逾百群眾向警叫罵。現場消息指，早前防暴警衝前時，曾在良運街pizza hut對開施放胡椒噴霧。大興行動機地天台位設有2支大光燈照向良運街人群方向。

【21﹕28】防暴警的防線再度後退至大興行動基地對開，示威者再度在對面行人路聚集。

【21﹕24】警方澄清﹕於今日下午，警方接報於屯門一帶有刺激性氣體發現，經警方及消防人員巡查後並未能夠確定起因及源頭。惟警方澄清，警方今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

【21﹕20】大批示威者突然不斷後退，防暴警衝前驅散。40名以上防最警落地走入健生邨。

【21﹕14】示威者不斷將雪糕筒、欄杆等物品堵路。不少人戴口罩。

【21﹕09】早前有網民懷疑屯門各邨緊急停水與事件有關，水務署回應事件指，將於明日（10月29日）零時起為屯門屯景路一條直徑300亳米食水管更換故障的閘掣，期間田景路、兆畦苑、田景邨、兆邦苑、兆隆苑、良景邨、新圍苑、屯門西北游泳池及良田體育館的食水供應須暫停。維修工程與食水水質無關，亦不涉及氣體事故。本署預計於明日早上6時30分完成維修工程及恢復有關地區的食水供應。

【21﹕00】在場人士向警方防線掟擲雞蛋，防暴警舉起藍旗，警告不要堵路，否則會有拘捕行動。有示威者將鐵欄放在良運街往震寰路的路上堵路。

【20﹕44】防暴警的防線推前至基地對面的行人路。在場市民大部分在寶怡花園對開行人路上聚集，未有阻塞交通。其後防暴警又再後退回大興行動基地外，並用強光射向在場市民。市民不滿﹕「我哋係要解釋呀！唔係非法集結呀！」有人向防暴警射鐳射光線。防暴警員的人數明顯增加。

【20﹕40】有人情緒激動，不滿大興行動基地疑洩催淚煙，擔心影響居民健康，要求警方出來解釋事件，「又唔做嘢，又唔解釋」，並要求警方不要在現場放催淚彈，因現場只有街坊。對於防暴警在場戒備，有市民不滿問﹕「點解對街坊都要出防暴？」

【20﹕30】警方大興行動基地，共有約20多防暴警在外戒備，馬路對面約有四、五十名市民聚集，現場氣氛大致平靜。