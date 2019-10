【油塘女浮屍】副院長稱明午再交代　黑衣人破壞玻璃、圍板

職業訓練局VTC轄下的香港知專設計學院(HKDI)15歲學生陳彥霖,上月被發現浮屍油塘海面,事件引起公眾關注,即使院方公開16條閉路電視,大批學生仍察覺有疑點,懷疑死者有可疑。知專設計學院今早(29日)11時突然發電郵邀請學生對話,學生不滿時間倉促,又要求與院長王麗蓮公開對話,最後演變成圍堵。王表示感不適,登上救護車欲離開,學生繼續圍堵救護車。 黃偉祖其後表示向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代,其後黃偉祖返回一間課室,多名在場黑衣人及學生跟隨,其後有黑衣人破壞學院秘書處玻璃及塗污外牆,雙方對話至晚上約7時離開。

示威者破壞學院秘書處的門外玻璃。(林振華攝)

【1855】黃偉祖表示會回去處理及聯絡有關部門,準備有關明天的答覆,但暫時未能確實除了他之外有何人會出席,希望大家給予時間,明日下午1時半會於同一地點與同學見面,其後離開。在場人士亦陸續離去,其間高叫「光復香港,時代革命」等口號。

【1830】再有在場學生要求公開其他CCTV片段,黃偉祖表示「有Show到陳同學嘅片我哋已經Show哂出嚟」,現時不能答覆能否公開其他片段。黃偉祖又指以他所知院校附近的所有警車已離開,如有同學需要離開,可以安排保安陪同同學到港鐵站,又指自己會處理明日交代回覆的事宜,有在場同學表示會在場等候他處理。

【1755】黃偉祖步向學校正門時,有在場人士以為黃要離開而以圍欄阻止,雙方再次於地下位置對話,有學生哭訴指剛才黃偉祖表示會保證大家可安全離開,但現時有警員於校外等候。一名校方保安部男職員表示,校方已派保安於校外範圍巡查監察,剛才亦向防暴警員表示校內無事發生,希望警員離開,又指同事暫時仍可「頂住」不讓警員進入。黃偉祖指建議如有同學希望回家可以離開,會安排保安協助,「你哋無做任何嘢唔會有人拉你哋」。有在場學生回應「宜家無做任何嘢都拉」。

【1735】有在場人士詢問明日會有何人出席,黃偉祖指現時未能確認,有人又質疑是否校方報警,黃偉祖指保證他並無報警,並不清楚外面是否有防暴警,又指如他安排保安讓在場人士先離開,並不讓警員進入學校,大家是否接受,有在場示威者指黃偉祖應要求警員離開。黃偉祖指會到校外與警員對話。

【1730】黃偉祖步出課室向在場人士表示,校方現時能提供的閉路電視片段已經「畀哂」,校方亦已發出公開聲明,希望死因庭跟進事件,對於今日對話中同學的意見及訴求,他已表示於明午1時半會再答覆,有否更多片段可以公布,他會遵守承諾。黃偉祖又表示希望大家安全為首要,大家都希望可以盡快復課。

黃偉祖向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代。(林振華攝)

【1715】有消防車駛入知專,多名消防員進入學校及上校調查。

【1709】黑衣示威者於學院秘書處門外以硬物敲打門外玻璃,又有示威者於外牆噴上「CCTV」字眼。

【1705】學校3樓近樓梯位置走廊有灑水系統不斷噴水,消防鐘亦不斷長響,有保安員到場了解,稱走廊裡面並沒有人。有在場人士指於學校外巴士站位置有警車到場,但警員未有下車。

【1658】有在場人士聲稱有防暴警員到場,多人跑上樓梯並到黃偉祖身處的課室外位置,另外有黑衣人從窗戶進入該課室,視查數分鐘後再要求黃偉祖交代,其後離開課室。

【1650】有逾百人繼續於學校地下位置聚集,其間有黑衣人士將多塊圍住餐廳位置的白色圍板拆下。

【1640】黃偉祖與數名穿黑衣及戴面罩、聲稱為學生的人士商談,黑衣人要求黃偉祖定下跟進的答覆限期,黃偉祖其後表示向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代回覆,有黑衣人要求院長明日再到場。其後黃偉祖離開返回一間課室,多名在場黑衣人及學生跟隨,其後有黑衣人要求黃偉祖30分鐘後再下來向大家交代跟進情況,多名學生在地下等候,另外數名黑衣人跟隨黃偉祖上樓於門外等候。

【1615】有同學問到校方是否知悉陳彥霖有否情緒病紀錄,黃偉祖指有關資料涉及私隱,但於上課出席紀錄方面會嘗試了解,但黃指「你都知啦,你哋拍咗卡都係走咗」。有同學提問校方會否成立有關事件的獨立調查委員會,讓學生參與並公布有關調查報告,黃偉祖答應會研究成立小組的建議。

【1550】黃偉祖承認校方是遲了會見學生,於事隔兩星期後方舉行是次對話,「仲要同學要係其他Campus收(訊息)番嚟」,又重申「知你哋一日睇唔到片,一日唔會安心」,但指校方考慮過「法理情」上,認為現時是最公正做法,他解釋於法律上,片段於打格遮蔽涉及私隱的部分後可以公開,但於情方面,陳彥霖母親表示希望片段不要公開,因此校方現時方法是公開某部分片段,其他片段校方再三保證已保留原片。被同學問到校方是否不會再公開其他片段,黃偉祖是會否公開其他片段不是由他決定,他會收集同學表達的意見再作反映。

【1530】對於學生表示不相信死因庭,黃偉祖表示院校深信司法制度,「佢哋先有最大權利,要求提供證據、提供證物。」

【1525】有學生查詢由哪人為閉路電視打格,黃偉祖指所有片都是在院校內拍攝,但閉路電視除了保安室即時監察,之後非所有人可查閱,稱「本人答唔到呢個問題,我都係集低啲問題。」

【1520】副院長黃偉祖強調CCTV已經全數留底,希望學生合力寫信予死因庭。至於學生希望校方公開更多閉路電視片段,黃表示會嘗試跟進。他表示院方在第一次發放片段前已不斷嘗試聯絡陳同學家人,之後亦不斷嘗試聯絡,但不得要領。

王院長在救護車上,清醒一度用手機,有黑衣示威者登上救護車詢問情況,院長不回應。(鄧栢良攝)

【1505】副院長黃偉祖解釋HKDI做法,指做法不外乎法理情,首先HKDI要顧及私隱條例,將片段打格。至於理,他認為「喺晒你地(學生)嗰邊。」強調作為副院長,「我地都真係傷心,我明白你地走咗個手足係好傷心。好多同學講過呢個理據。」至於情,即使死者媽媽不願意事件繼續發酵,院方也不斷嘗試聯絡,但作為機構仍然公開如此多CCTV片段,反問「到現時為止有其他機構做到咩?譚仔都係截圖之嘛。」



他強調至今已將可以處理的CCTV公開,但一方面有人要求公開,另一方面有人表示不應該再公開死者片段。他指校方已強烈要求死因庭召開聆訊,將CCTV交死因研究庭跟進,他希望學生合力寫信,表示:「我哋願意幫你收集所有信,交去死因庭。大家可否一齊行呢步?」



【1453】副院長黃偉祖表示會向學生交代,在學生陪同下到達設計大道。學生讓路予救護車,院長先行入院。



【1439】王院長在救護車上,清醒一度用手機,有黑衣示威者登上救護車詢問情況,院長不回應。

香港知專設計學院15歲少女陳彥霖上月浮屍油塘,警方及死者母親均表示陳死因無可疑,惟網民翻看HKDI閉路電視片段後,仍察覺有疑點。今香港知專設計學院上午11時59分突然向學生發電郵,邀請對話,表示閉門對話會將在20分鐘後舉行。學生不滿時間倉卒,要求公開對話,並另覓更大場地容納更多學生,與校方爭持不下,由室內包圍院長到室外。

香港知專設計學院院長王麗蓮報稱不適,等待救護車期間強調學校會保障學生在學院安全,學生事務處加強對學生法律支援,「有個電話可以提供。」學生希望王院長譴責苛待學生的勢力,與學生同行。王未有公開譴責,稱:「同行有好多路咖。」

王不斷稱「I am not well. I’m very tired.(我感不適,我很累)」在學生圍堵她時,她對學生嚴正表示:「don’t be rough to me.(別嚴苛對我)」學生一度將王帶入房間,休息半小時。下午2時10分,王坐下不久,兩名救護員到場,三分鐘後王步出課室,自行步行到救護車旁,然後上車檢查。學生擔心院長離開,救護員說:「如果你地咁樣(圍堵)我地都係走唔到嘅。」圍堵仍然繼續。