【油塘女浮屍】副院長稱明午再交代　黑衣人破壞玻璃、圍板

職業訓練局VTC轄下的香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注，即使院方公開16條閉路電視，大批學生仍察覺有疑點，懷疑死者有可疑。知專設計學院今早（29日）11時突然發電郵邀請學生對話，學生不滿時間倉促，又要求與院長王麗蓮公開對話，最後演變成圍堵。王表示感不適，登上救護車欲離開，學生繼續圍堵救護車。 黃偉祖其後表示向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代，其後黃偉祖返回一間課室，多名在場黑衣人及學生跟隨，其後有黑衣人破壞學院秘書處玻璃及塗污外牆，雙方對話至晚上約7時離開。

示威者破壞學院秘書處的門外玻璃。（林振華攝）

【1855】黃偉祖表示會回去處理及聯絡有關部門，準備有關明天的答覆，但暫時未能確實除了他之外有何人會出席，希望大家給予時間，明日下午1時半會於同一地點與同學見面，其後離開。在場人士亦陸續離去，其間高叫「光復香港，時代革命」等口號。

【1830】再有在場學生要求公開其他CCTV片段，黃偉祖表示「有Show到陳同學嘅片我哋已經Show哂出嚟」，現時不能答覆能否公開其他片段。黃偉祖又指以他所知院校附近的所有警車已離開，如有同學需要離開，可以安排保安陪同同學到港鐵站，又指自己會處理明日交代回覆的事宜，有在場同學表示會在場等候他處理。

【1755】黃偉祖步向學校正門時，有在場人士以為黃要離開而以圍欄阻止，雙方再次於地下位置對話，有學生哭訴指剛才黃偉祖表示會保證大家可安全離開，但現時有警員於校外等候。一名校方保安部男職員表示，校方已派保安於校外範圍巡查監察，剛才亦向防暴警員表示校內無事發生，希望警員離開，又指同事暫時仍可「頂住」不讓警員進入。黃偉祖指建議如有同學希望回家可以離開，會安排保安協助，「你哋無做任何嘢唔會有人拉你哋」。有在場學生回應「宜家無做任何嘢都拉」。

【1735】有在場人士詢問明日會有何人出席，黃偉祖指現時未能確認，有人又質疑是否校方報警，黃偉祖指保證他並無報警，並不清楚外面是否有防暴警，又指如他安排保安讓在場人士先離開，並不讓警員進入學校，大家是否接受，有在場示威者指黃偉祖應要求警員離開。黃偉祖指會到校外與警員對話。

【1730】黃偉祖步出課室向在場人士表示，校方現時能提供的閉路電視片段已經「畀哂」，校方亦已發出公開聲明，希望死因庭跟進事件，對於今日對話中同學的意見及訴求，他已表示於明午1時半會再答覆，有否更多片段可以公布，他會遵守承諾。黃偉祖又表示希望大家安全為首要，大家都希望可以盡快復課。

黃偉祖向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代。（林振華攝）

【1715】有消防車駛入知專，多名消防員進入學校及上校調查。

【1709】黑衣示威者於學院秘書處門外以硬物敲打門外玻璃，又有示威者於外牆噴上「CCTV」字眼。

【1705】學校3樓近樓梯位置走廊有灑水系統不斷噴水，消防鐘亦不斷長響，有保安員到場了解，稱走廊裡面並沒有人。有在場人士指於學校外巴士站位置有警車到場，但警員未有下車。

【1658】有在場人士聲稱有防暴警員到場，多人跑上樓梯並到黃偉祖身處的課室外位置，另外有黑衣人從窗戶進入該課室，視查數分鐘後再要求黃偉祖交代，其後離開課室。

【1650】有逾百人繼續於學校地下位置聚集，其間有黑衣人士將多塊圍住餐廳位置的白色圍板拆下。

【1640】黃偉祖與數名穿黑衣及戴面罩、聲稱為學生的人士商談，黑衣人要求黃偉祖定下跟進的答覆限期，黃偉祖其後表示向在場學生表示會於明午1時半再向大家交代回覆，有黑衣人要求院長明日再到場。其後黃偉祖離開返回一間課室，多名在場黑衣人及學生跟隨，其後有黑衣人要求黃偉祖30分鐘後再下來向大家交代跟進情況，多名學生在地下等候，另外數名黑衣人跟隨黃偉祖上樓於門外等候。

【1615】有同學問到校方是否知悉陳彥霖有否情緒病紀錄，黃偉祖指有關資料涉及私隱，但於上課出席紀錄方面會嘗試了解，但黃指「你都知啦，你哋拍咗卡都係走咗」。有同學提問校方會否成立有關事件的獨立調查委員會，讓學生參與並公布有關調查報告，黃偉祖答應會研究成立小組的建議。

【1550】黃偉祖承認校方是遲了會見學生，於事隔兩星期後方舉行是次對話，「仲要同學要係其他Campus收（訊息）番嚟」，又重申「知你哋一日睇唔到片，一日唔會安心」，但指校方考慮過「法理情」上，認為現時是最公正做法，他解釋於法律上，片段於打格遮蔽涉及私隱的部分後可以公開，但於情方面，陳彥霖母親表示希望片段不要公開，因此校方現時方法是公開某部分片段，其他片段校方再三保證已保留原片。被同學問到校方是否不會再公開其他片段，黃偉祖是會否公開其他片段不是由他決定，他會收集同學表達的意見再作反映。

【1530】對於學生表示不相信死因庭，黃偉祖表示院校深信司法制度，「佢哋先有最大權利，要求提供證據、提供證物。」

【1525】有學生查詢由哪人為閉路電視打格，黃偉祖指所有片都是在院校內拍攝，但閉路電視除了保安室即時監察，之後非所有人可查閱，稱「本人答唔到呢個問題，我都係集低啲問題。」

【1520】副院長黃偉祖強調CCTV已經全數留底，希望學生合力寫信予死因庭。至於學生希望校方公開更多閉路電視片段，黃表示會嘗試跟進。他表示院方在第一次發放片段前已不斷嘗試聯絡陳同學家人，之後亦不斷嘗試聯絡，但不得要領。

王院長在救護車上，清醒一度用手機，有黑衣示威者登上救護車詢問情況，院長不回應。（鄧栢良攝）

【1505】副院長黃偉祖解釋HKDI做法，指做法不外乎法理情，首先HKDI要顧及私隱條例，將片段打格。至於理，他認為「喺晒你地（學生）嗰邊。」強調作為副院長，「我地都真係傷心，我明白你地走咗個手足係好傷心。好多同學講過呢個理據。」至於情，即使死者媽媽不願意事件繼續發酵，院方也不斷嘗試聯絡，但作為機構仍然公開如此多CCTV片段，反問「到現時為止有其他機構做到咩？譚仔都係截圖之嘛。」



他強調至今已將可以處理的CCTV公開，但一方面有人要求公開，另一方面有人表示不應該再公開死者片段。他指校方已強烈要求死因庭召開聆訊，將CCTV交死因研究庭跟進，他希望學生合力寫信，表示：「我哋願意幫你收集所有信，交去死因庭。大家可否一齊行呢步？」



【1453】副院長黃偉祖表示會向學生交代，在學生陪同下到達設計大道。學生讓路予救護車，院長先行入院。



【1439】王院長在救護車上，清醒一度用手機，有黑衣示威者登上救護車詢問情況，院長不回應。

香港知專設計學院15歲少女陳彥霖上月浮屍油塘，警方及死者母親均表示陳死因無可疑，惟網民翻看HKDI閉路電視片段後，仍察覺有疑點。今香港知專設計學院上午11時59分突然向學生發電郵，邀請對話，表示閉門對話會將在20分鐘後舉行。學生不滿時間倉卒，要求公開對話，並另覓更大場地容納更多學生，與校方爭持不下，由室內包圍院長到室外。

香港知專設計學院院長王麗蓮報稱不適，等待救護車期間強調學校會保障學生在學院安全，學生事務處加強對學生法律支援，「有個電話可以提供。」學生希望王院長譴責苛待學生的勢力，與學生同行。王未有公開譴責，稱：「同行有好多路咖。」

王不斷稱「I am not well. I’m very tired.（我感不適，我很累）」在學生圍堵她時，她對學生嚴正表示：「don’t be rough to me.（別嚴苛對我）」學生一度將王帶入房間，休息半小時。下午2時10分，王坐下不久，兩名救護員到場，三分鐘後王步出課室，自行步行到救護車旁，然後上車檢查。學生擔心院長離開，救護員說：「如果你地咁樣（圍堵）我地都係走唔到嘅。」圍堵仍然繼續。