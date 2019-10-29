【油塘女浮屍．直播】知專副院長允對話　院長王麗蓮登救護車離開

職業訓練局VTC轄下的香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注，即使院方公開16條閉路電視，大批學生仍察覺有疑點，懷疑死者有可疑。知專設計學院今早（29日）11時突然發電郵邀請學生閉開對話，學生不滿時間倉促，又要求與院長王麗蓮公開對話，最後演變成圍堵。王表示感不適，登上救護車欲離開，學生繼續圍堵救護車。

【1550】黃偉祖承認校方是遲了會見學生，於事隔兩星期後方舉行是次對話，「仲要同學要係其他Campus收（訊息）番嚟」，又重申「知你哋一日睇唔到片，一日唔會安心」，但指校方考慮過「法理情」上，認為現時是最公正做法，他解釋於法律上，片段於打格遮蔽涉及私隱的部分後可以公開，但於情方面，陳彥霖母親表示希望片段不要公開，因此校方現時方法是公開某部分片段，其他片段校方再三保證已保留原片。被同學問到校方是否不會再公開其他片段，黃偉祖是會否公開其他片段不是由他決定，他會收集同學表達的意見再作反映。

【1530】對於學生表示不相信死因庭，黃偉祖表示院校深信司法制度，「佢哋先有最大權利，要求提供證據、提供證物。」

【1525】有學生查詢由哪人為閉路電視打格，黃偉祖指所有片都是在院校內拍攝，但閉路電視除了保安室即時監察，之後非所有人可查閱，稱「本人答唔到呢個問題，我都係集低啲問題。」

【1520】副院長黃偉祖強調CCTV已經全數留底，希望學生合力寫信予死因庭。至於學生希望校方公開更多閉路電視片段，黃表示會嘗試跟進。他表示院方在第一次發放片段前已不斷嘗試聯絡陳同學家人，之後亦不斷嘗試聯絡，但不得要領。

【1505】副院長黃偉祖解釋HKDI做法，指做法不外乎法理情，首先HKDI要顧及私隱條例，將片段打格。至於理，他認為「喺晒你地（學生）嗰邊。」強調作為副院長，「我地都真係傷心，我明白你地走咗個手足係好傷心。好多同學講過呢個理據。」至於情，即使死者媽媽不願意事件繼續發酵，院方也不斷嘗試聯絡，但作為機構仍然公開如此多CCTV片段，反問「到現時為止有其他機構做到咩？譚仔都係截圖之嘛。」



他強調至今已將可以處理的CCTV公開，但一方面有人要求公開，另一方面有人表示不應該再公開死者片段。他指校方已強烈要求死因庭召開聆訊，將CCTV交死因研究庭跟進，他希望學生合力寫信，表示：「我哋願意幫你收集所有信，交去死因庭。大家可否一齊行呢步？」



【1453】副院長黃偉祖表示會向學生交代，在學生陪同下到達設計大道。學生讓路予救護車，院長先行入院。



【1439】王院長在救護車上，清醒一度用手機，有黑衣示威者登上救護車詢問情況，院長不回應。

王院長在救護車上，清醒一度用手機，有黑衣示威者登上救護車詢問情況，院長不回應。（鄧栢良攝）

香港知專設計學院15歲少女陳彥霖上月浮屍油塘，警方及死者母親均表示陳死因無可疑，惟網民翻看HKDI閉路電視片段後，仍察覺有疑點。今香港知專設計學院上午11時59分突然向學生發電郵，邀請對話，表示閉門對話會將在20分鐘後舉行。學生不滿時間倉卒，要求公開對話，並另覓更大場地容納更多學生，與校方爭持不下，由室內包圍院長到室外。

香港知專設計學院院長王麗蓮報稱不適，等待救護車期間強調學校會保障學生在學院安全，學生事務處加強對學生法律支援，「有個電話可以提供。」學生希望王院長譴責苛待學生的勢力，與學生同行。王未有公開譴責，稱：「同行有好多路咖。」

王不斷稱「I am not well. I’m very tired.（我感不適，我很累）」在學生圍堵她時，她對學生嚴正表示：「don’t be rough to me.（別嚴苛對我）」學生一度將王帶入房間，休息半小時。下午2時10分，王坐下不久，兩名救護員到場，三分鐘後王步出課室，自行步行到救護車旁，然後上車檢查。學生擔心院長離開，救護員說：「如果你地咁樣（圍堵）我地都係走唔到嘅。」圍堵仍然繼續。