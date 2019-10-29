前港足梁卓長元朗遇襲案　重案組再拉一人

前港足門將、現港超球隊佳聯元朗守門員教練梁卓長，上周六（26日）於元朗福康路小巴站對開，疑因政見問題與人於街上爭執、扭作一團。及後有圍觀群眾上前將他們分開，雙方各有損傷，梁卓長當時面流披面，需由義務急救員協助止血。當晚，元朗市中心青山公路元朗段一帶有網民發起「光復元朗」行動，近大棠路一帶一度眾集逾百群眾。警方就該案於今（29）日再於天水圍拘捕一名22歲本地男子，涉案被捕人數新增至三人。

據了解，當晚約9時半，身穿藍衣的前港足門將、現任港超教練的梁卓長，先於青山公路元朗段與福康街交界，與人疑因政見問題發生口角，其後梁卓長被發現與一名灰衣男子，於福康路小巴站對開地面扭打作一團，其間有人以粗言穢語辱罵「Ｘ你老Ｘ！」旁觀群眾中有人大叫「分開先啦！」，並詢問他們為何打架，惟二人並沒有回答。及後有黑衣男子加入疑用腳踢其中一人，另一名黑衣男則疑用手肘數次打向梁卓長。現場圍觀人數眾多，有人高呼「分開佢地先！未知咩事！」及後眾人將兩人分開，兩人鞋子於打鬥中甩脫，梁卓長面部有血跡，其後接受現場義務急救員治療。警方其後到場調查，梁卓長由防暴警員帶離現場，離開時表示「可能有啲誤會，唔需要邊個怪責邊個，唔該晒！」

警方其後於周六（26日）及周日（27日）就此案先後拘捕兩名男子，分別姓陳（44歲）及姓周（28歲）。案件由元朗警區重案組第一隊接手調查後，今（29）日再於天水圍拘捕一名姓龐（22歲）男子。三人均涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，姓龐疑犯現正被扣留調查，同案另外兩名疑犯則已獲准保釋候查。