水警拘兩爆竊慣匪　警﹕應付反修例示威削弱警力　全港爆竊案飆升

水警偵破連環爆竊案拘兩人，涉及長洲、愉景灣八宗案件，牽涉財物逾130萬元。水警總區警司（刑事）關晉廷表示，為應付反修例示威事件，前線警力削弱，離島區爆竊案飆升。

關晉廷表示，今年三月至十月期間，離島區包括長洲、愉景灣接連發生爆竊案，其中八宗涉及金額達130多萬元，包括名錶、珠寶、金飾、金器、古董硬幣，賊人主要針對低密度住宅及獨立屋，賊人以不同方式進入單位爆竊，主要看準單位門窗、露台趟門沒鎖好，經攀爬水渠進入單位大肆搜掠。其中一宗案件中，賊人更將整個夾萬抬走，夾萬內有12隻名錶、珠寶、新舊貨幣等貴重財物，合共逾70萬元。

警方拘兩裝修工人 涉八宗爆竊案

水警總區刑事部接手調查，昨晚至今日凌晨在長洲拘捕兩名姓張及姓吳本地男子，他們分別39歲及49歲，報稱裝修工人，同時探員持有搜查令搜查兩人位於長洲的住所，在張姓男子住所內起回部分贓物，包括名錶、珠寶、金飾、玉器，包括一張12萬名錶典當的收據，合共起回70多萬元財物。案件交由水警總區重案組第二隊調查。兩名被捕男子現繼續被扣查。

應付反修例示威 削弱警力

關晉廷又表示，過去四個月中的暴亂事件，無可否認令警方提供予市民的日常服務受到影響，削弱前線警力，令不法之徒有機可乘。由今年七月至九月期間，入屋爆竊數字較去年大幅飆升，2018年同期339宗上升至今年的589宗，升幅達百分之73.7，當中涉及工業大廈的入屋爆竊數字升幅最顯著，比去年同期上升兩倍；店舖爆竊的數字亦比2018年同期增加1.5倍。另外，今年涉及私人住宅入屋爆竊，亦較去年同期上升112宗，上升百分之61.2，情況令人關注。警方呼籲市民鎖好門窗，提高警覺，留意大廈住宅附近有無可疑人士出現，有需要時報警求助。

警呼籲市民鎖好門窗

水警總區總督察（刑事）蔡雅詠表示，賊人窺準單位的門窗及露台趟門沒有上鎖易趟開。她提醒，門戶方面可安裝廣角防盜眼，窗戶一定要上鎖及使用窗花，露門趟門可額外加裝門鎖，貴重財物不要放在家中，如要放，一定要拍照或留下可識別的號碼。另外，一宗案件涉及迷你夾萬，可以被人輕易抬走，她提醒要上螺絲、安裝在牆身或衣櫃內。

全港爆竊案上升百分之二十

水警總區情報組主管陳立潁指出，爆竊數字上有顯著上升趨勢，去年一月至十月，全港共有1146宗爆竊案，今年同期有1374宗，數字上升百分之二十。長洲分區的爆竊案件由去年的兩宗，增加至今年同期的九宗；而愉景灣在去年首十個月有三宗爆竊案，今年同期有11宗，升幅接近三倍。