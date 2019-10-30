【油塘女浮屍‧直播】HKDI學生要求交代事件　半百防暴警進入校園

職業訓練局VTC轄下的香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，即使院方公開16條閉路電視，大批學生仍懷疑事件有可疑，昨日HKDI副院長黃偉祖表示會於今午1時半向學生交代事件。

今午，有過百名學生在HKDI等待黃偉祖出現，他們席地而坐，惟至下午1時半仍未見副院長黃偉祖，有人曾經叫「副院長出嚟啊！」

【1453】職業訓練局（VTC）今日表示（30日）因應院校情況香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）一設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業）今天下午及晚上所有課堂將會取消，其他安排將容後公布。局方又指，因應公眾活動及未能預計的交通情況，11月2日在香港大會堂音樂廳，舉行的職業訓練局交響樂團及合唱團周年音樂會「星夢．奇緣」亦會取消，呼籲已購票人士保留完整門票。

【1449】防暴警陸續返上警車並離開HKDI。在場學生歡呼。又有路人指，「走咗就冇事啦」。

【1445】防暴警員後退至知專學院門外馬位置。

【1442】在場學生於高位向警員表示，他們現正進入學校範圍。又高呼「我有學生證，你有冇委任證？」。

【1439】半百防暴警進入HKDI校園。有警員手持長槍及警棍。

【1436】HKDI校園突然響起警鐘。

【1434】多輛警車停泊在HKDI校園外，警員陸續下車。

【1423】HKDI副院長黃偉祖未有現身，大批學生到校園八樓聚集，期間有人敲打校園內的設施。