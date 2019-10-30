【油塘女浮屍】HKDI副院長未現身對話　持槍防暴警一度與學生對峙

職業訓練局VTC轄下的香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，即使院方公開16條閉路電視，大批學生仍懷疑事件有可疑，昨（29日）HKDI副院長黃偉祖表示會於今（30日）午1時半向學生交代事件。

今午，有過百名學生在HKDI等待黃偉祖出現，他們席地而坐，惟至下午1時半仍未見副院長黃偉祖，有人曾經叫「副院長出嚟啊！」。及後，大批學生曾到8樓院長室，惟見副院長無果，於是有人開始「裝修」校園。有人先到電腦室破壞，其後再敲打校園內設施。至下午2時半，逾半百防暴警突然到場，其中有警員手持長槍及警棍，一度與學生對峙。防暴警逗留約10分鐘後離去，而學校保安就稱未有報警。

同學直斥對校方處理手法失望。（黃偉民攝） 學生：好失望，冇人保護我哋 對於副院長失約及防暴警突然持槍到場一事，有學生直指對學校處理手法失望及感覺負面，「佢（學校）冇制止今日呢件事發生。」她們認為，今日副院長失約，事發時亦沒有其他教職員在場，「可以話冇人保護我哋。」，「學校比起街上已安全啲，但係今日話衝入嚟就衝入嚟。但都冇人保障到學生安全，點可以照常返學？」

記者趕到現場，白煙充斥著整個房間，部分地毯被燒焦，而地上又遺下一個玻璃瓶。（黃偉民攝） 教學資源室遭縱火 保安撲熄 至下午約3時半，原本聚集的學生已陸續散去。不過在保安在巡樓期間，發現位於8樓的教學資源室有煙冒出，保安破門進入，發現室內煙霧瀰漫，地毯及旁邊一個水煲起火，保安自行將火救熄。記者趕到現場，白煙充斥著整個房間，部分地毯被燒焦，地上遺下一個玻璃瓶。

持續更新內容

副院長未有現身對話 半百防暴警持槍到場 雙方一度對峙

【1513】在場學生陸續散去，仍有小部分學生聚集，現場氣氛平靜。

【1458】近百學生聚集於設計大道。

【1455】保安向在場人士表示，學校並無報警。

【1453】職業訓練局（VTC）今日表示（30日）因應院校情況香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）一設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業）今天下午及晚上所有課堂將會取消，其他安排將容後公布。局方又指，因應公眾活動及未能預計的交通情況，11月2日在香港大會堂音樂廳，舉行的職業訓練局交響樂團及合唱團周年音樂會「星夢．奇緣」亦會取消，呼籲已購票人士保留完整門票。

【1449】防暴警陸續返上警車並離開HKDI。在場學生歡呼。又有路人指，「走咗就冇事啦」。

【1445】防暴警員後退至知專學院門外馬路位置。

【1442】在場學生於高位向警員表示，他們現正進入學校範圍。又高呼「我有學生證，你有冇委任證？」。

【1439】半百防暴警於HKDI外戒備。有警員手持長槍及警棍。

【1436】HKDI校園突然響起警鐘。

【1434】多輛警車停泊在HKDI校園外，警員陸續下車。

【1423】HKDI副院長黃偉祖未有現身，大批學生到校園8樓聚集，期間有人敲打校園內的設施。