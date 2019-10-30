【屯門異味．直播】警欲入食店拉人　職員攔截促交代　遭按地制服

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，造成至少11人不適送院，有人質疑警方大興行動基地氣體洩漏所致，雖然警方當日已否認曾於屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體，但當晚仍有不少市民上街抗議，最終演變成示威衝突。 事隔兩日，今晚（30日）8時半再有網民號召到大興行動基地抗議，要求警方交代不明氣體來源，及批評警方28日晚在驅散行動，向屋苑平台及走廊發射催淚彈，影響民居及寵物，更有住戶稱飼養的六隻倉鼠事後身亡。 【2019-10-31/00:01】屯門現場，防暴警員沿良運街向震寰路方向推進。

【23:55】防暴警員在青田遊樂場搜索無果，離開上址。而建生邨對開良運街，仍有部份人士聚集及叫囂。

【23:51】防暴警員進入青田遊樂場公廁內搜索。

【23:46】防暴警員在青田遊樂場外佈防，期間一名中年男子被警員指罵，男子稱只是到樓下食肆，卻無端被罵，大感不悅。警員事後進入青田遊樂場，未有理會該名男子。

【23:44】防暴警員向建生輕鐵站方向推進。

【23:40】屯門海麗花園購物商場對開，一名女子被警員制服。

【23:30】屯門龍門冰室遭破壞。

【23:15】 警方全部撤離，但仍有不少市民於良德街聚集指罵行動基地內警員。

【23:13】食店「東屋台」一男一女負責人較早前因要求警方交代入店拉人原因，而被按地制服，繼而帶走。老闆王先生稱見到直播片段立即落舖了解，但太太及太太的弟弟已被帶走，他無奈表示：「唔知發生乜事，我都要睇下點聯絡返佢哋。」

【23:04】大興行動基地外防暴返回大興行動基地。

【22:58】速龍小隊人員向上瞄，朝海麗花園購物商場平台開多發胡椒球槍。

【22:40】防暴警要求進入一間食店，兩名職員在門外與警方理論，要求交代原因，警方警告正阻差辦工，之後將他們拉低，防暴衝入店內，食店內的食客不准離開，部分人被截查。

【22:35】速龍小隊推進，在屋苑內攔截一名穿背心的男子，他被要求趴地搜查。

【22:26】 逸生閣大堂仍有大批持槍防暴警，拘留至少5名市民

【22:17】 有二十多名市民質問防暴警察，要求警方解釋為何屯門會有不明氣體。警反駁：「你問消防囉，消防負責架嘛。」

【22:12】建生輕鐵站附近，有至少5名人士被捕。

【22:05】住戶現時進入逸生閣需按警員要求在大樓外排隊。 有住戶稱要上樓關窗以防警放「毒氣」，現場所見被截查人士主要是年輕人。

【21:55】港鐵宣布，由於有公眾活動進行，輕鐵服務已作出以下調整：

- 505綫改道，將不停建生站至兆康站；

- 615綫及615P綫改道，將不停青松站至新圍站

【21:52】逸生閣大堂內外分別有十數名警員駐守，截查現場人士，稱懷疑部分人士參與非法集結，要分辨是否真正住戶。

【21:42】防暴於震睘路設防線，部分於基地步岀，包抄示威者。

【21:40】數名黑衣示威者破壞富臨旗下龍門冰室，防暴上前驅散。

【21:32】有示威者拆毀路邊鐵欄，設置路障。

【21:22】警方於行動基地用大光燈照向聚集市民。

【21:14】逾百市民於良德街、震睘路路口聚集，高叫香港警察，知法犯法。

【21:10】警方要求「大波man」等人立即離開，眾人離開沿途高叫口號，圍觀市民報以噓聲。

【21:07】防暴察步出行動基地，高舉藍旗，警告現場所有人士離開。

【21:05】撐警人士與在場記者發生口頭衝突。

【21:03】人稱「大波man」的石房有到場，率領撐警人士指罵聚集人士，高叫「支持警察，嚴正執法，香港曱甴，時代垃圾」。

【20:43】 數十名街坊聚集聯署要求警方交代。

【20:30】大興行動基地外有警車巡邏，嚴陣以待。