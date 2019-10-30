【屯門異味．直播】防暴警包抄拘最少五人　警入建生邨大堂截查

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，造成至少11人不適送院，有人質疑警方大興行動基地氣體洩漏所致，雖然警方當日已否認曾於屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體，但當晚仍有不少市民上街抗議，最終演變成示威衝突。
事隔兩日，今晚（30日）8時半再有網民號召到大興行動基地抗議，要求警方交代不明氣體來源，及批評警方28日晚在驅散行動，向屋苑平台及走廊發射催淚彈，影響民居及寵物，更有住戶稱飼養的六隻倉鼠事後身亡。
【22:26】 逸生閣大堂仍有大批持槍防暴警，拘留至少5名市民
【22:17】 有二十多名市民質問防暴警察，要求警方解釋為何屯門會有不明氣體。警反駁：「你問消防囉，消防負責架嘛。」
【22:12】建生輕鐵站附近，有至少5名人士被捕。
【22:05】住戶現時進入逸生閣需按警員要求在大樓外排隊。 有住戶稱要上樓關窗以防警放「毒氣」，現場所見被截查人士主要是年輕人。
【21:55】港鐵宣布，由於有公眾活動進行，輕鐵服務已作出以下調整：
- 505綫改道，將不停建生站至兆康站；
- 615綫及615P綫改道，將不停青松站至新圍站
【21:52】逸生閣大堂內外分別有十數名警員駐守，截查現場人士，稱懷疑部分人士參與非法集結，要分辨是否真正住戶。
【21:42】防暴於震睘路設防線，部分於基地步岀，包抄示威者。
【21:40】數名黑衣示威者破壞富臨旗下龍門冰室，防暴上前驅散。
【21:32】有示威者拆毀路邊鐵欄，設置路障。
【21:22】警方於行動基地用大光燈照向聚集市民。
【21:14】逾百市民於良德街、震睘路路口聚集，高叫香港警察，知法犯法。
【21:10】警方要求「大波man」等人立即離開，眾人離開沿途高叫口號，圍觀市民報以噓聲。
【21:07】防暴察步出行動基地，高舉藍旗，警告現場所有人士離開。
【21:05】撐警人士與在場記者發生口頭衝突。
【21:03】人稱「大波man」的石房有到場，率領撐警人士指罵聚集人士，高叫「支持警察，嚴正執法，香港曱甴，時代垃圾」。
【20:43】 數十名街坊聚集聯署要求警方交代。
【20:30】大興行動基地外有警車巡邏，嚴陣以待。