【屯門異味．直播】防暴警包抄拘最少五人　警入建生邨大堂截查

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，造成至少11人不適送院，有人質疑警方大興行動基地氣體洩漏所致，雖然警方當日已否認曾於屯門使用催淚氣體或試用任何不明氣體，但當晚仍有不少市民上街抗議，最終演變成示威衝突。

事隔兩日，今晚（30日）8時半再有網民號召到大興行動基地抗議，要求警方交代不明氣體來源，及批評警方28日晚在驅散行動，向屋苑平台及走廊發射催淚彈，影響民居及寵物，更有住戶稱飼養的六隻倉鼠事後身亡。

【22:26】 逸生閣大堂仍有大批持槍防暴警，拘留至少5名市民

【22:17】 有二十多名市民質問防暴警察，要求警方解釋為何屯門會有不明氣體。警反駁：「你問消防囉，消防負責架嘛。」

【22:12】建生輕鐵站附近，有至少5名人士被捕。

【22:05】住戶現時進入逸生閣需按警員要求在大樓外排隊。 有住戶稱要上樓關窗以防警放「毒氣」，現場所見被截查人士主要是年輕人。