【8.31兩個月‧直播】示威者拋磚出彌敦道　防暴舉橙旗施催淚彈

831太子站衝突事件兩個月，連月於太子站B1出口外有不少市民進行悼念，前來上香、獻花等，亦爆發過多次衝突。今晚（31日）再有網民發起到太子站舉行兩個月悼念活動，於傍晚6時許，已有約百人於太子道西及彌敦道近太子站外聚集，有人照射鐳射光，多名黑衣示威者走出馬路，旺角警署一度開咪警告，其後發射多發催淚彈。

【2115】彌敦道近信和對開，示威者以水馬竹枝等架起路障後，將路障點火焚燒，火光熊熊。

【2107】防暴於彌敦道施放催淚彈，示威者後退，防暴警舉起橙旗向油麻地方向前行。

【2058】旺角亞皆老街防暴警員戒備，又向西洋菜南街方向舉起藍旗。彌敦道近總統商業大廈外有示威者不斷將磚頭拋出路面。

【2048】旺角警署警員再舉起黑旗，及發射多枚催淚彈，其後於彌敦道的防暴警員突然往太子方向前衝，約50米後又停下退後。

【2040】亞皆老街新之城對開，防暴警員一度舉起藍旗，一名正緩緩後退的男子被警員以胡椒槍射中，但未有明顯受傷，男子其後離去。

【2028】旺角山東街兩名戴口罩黑衣男女被防暴警員搜查，不少市民在路旁圍觀。

【2017】旺角警署外多名防暴警員到彌敦道戒備，一名坐於花槽女子被警員要求離開返回行人路，雙方一度口角。另外警員又截查一名黑衣人士及搜他身。

【2013】港鐵指因應旺角站附近的突發情況，並有多個出入口被堵塞，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

【2005】旺角彌敦道近山東街有防暴警員到場，有警員手持長槍及胡椒噴霧。

【2000】於亞皆老街聚集的示威者於路邊掘磚，其後又將旺角站鐵閘拉開，但未有進入。

警方於旺角警署施放催淚彈。（余睿菁攝）

+ 3 + 2

【1950】旺角彌敦道及亞皆老街有大批示威者於馬路聚集，包括身穿校服的學生，有示威者毀壞交通燈。

【1940】多名示威者步行往旺角方向，以多個水馬及圍欄堵彌敦道轉入旺角道入口。

【1930】彌敦道聯合廣場對開多名黑衣示威者聚集馬路，有人高舉雨傘及塗鴉路面。

【1925】警署女警員以揚聲器警告，指警方已發射催淚彈驅散，「你哋唔知我哋幾時會出嚟，請你哋立即離開」，在場社工同樣開咪向警員呼籲，指警方催淚彈會對在場居民做成危險。

【1920】旺角警署外有示威者打開雨傘蹲於西洋菜南街馬路，旺角警署發射多發催淚彈。

【1912】旺角警署警員舉起藍旗，另外有警員從高處向彌敦道方向灑下顏色液體。

【1910】有示威者於彌敦道撒溪錢，又將雪糕筒置於路面，及向路面淋上液體。

【1905】有示威者不斷以鐳射光射向旺角警署二樓位置警員，有警員以攝影機拍攝地面情況。

【1900】多名黑衣人士步出彌敦道，暫時未見有人設下路障，但有巴士被阻擋去路不能轉入彌敦道。

多名黑衣示威者步出彌敦道。（陳浩然攝）

太子道西行人道有市民聚集。（陳浩然攝）

8月31日當日，民陣原定舉行「8‧31再集結」集會及遊行惟被警方反對，市民自發遊行後多區爆發衝突，晚上於港鐵太子站內疑有年長漢與示威者發生爭執，大批速龍小隊成員及防暴警員衝入月台及車廂，向車廂內的手持雨傘的示威者揮舞警棍及噴胡椒噴劑。多名只戴口罩的白衣人被對准臉部「出椒」，有被噴中白衣人舉手求饒，其後相擁痛哭。現場多人受傷有人頭破血流，警方拘捕逾60多人。

屢傳「打死人」 政府、警方多次否認

事件後流傳出當晚衝突有傷者被消失、以及「打死人」傳言，政府及警方等部門曾多次澄清否認，港鐵連月被要求公開當晚站內的CCTV紀錄，港鐵曾公開26張閉路電視截圖後，其後無再公開相關閉路電視，做法引來公眾不滿，市民連月於太子站B1出口獻花及悼念，出口封閉至今。另外警方被批評阻礙救援傷者，當晚警方曾兩度向救護員聲稱站內無傷者，消防處曾指救護員最早於11時17分到場，至11時30分才有一名救護指揮獲安排入站，另外第一位入站的救護現場指揮於要求增援後，至44分鐘後才再有救護員獲警方准許入站。

警方於記者會曾承認有設封鎖線警員當晚曾與救護員講過他所見的範圍中見不到傷者，解釋過程警員有與救護員溝通，及嘗試理解其他位置有否傷者，見不到同事刻意阻礙救援。